Premier contact entre militants et policiers

Les manifestants et les policiers auront l’occasion de s’exercer activement pour le Sommet du G7, la semaine prochaine, alors que Québec accueillera d’abord les grandes entreprises au Sommet d’affaires B7.

Pour les organisateurs de la manifestation du jeudi 5 avril, le message n’est pas le même. « Derrière des portes closes, dans un lieu tenu secret, les plus riches, le fameux 1 %, complotent pour influencer les dirigeants du G7 », peut-on lire.

« On va profiter de la symbolique de tout ça pour lancer la mobilisation. Quelle sera la réponse, je n’ai aucune idée », affirme Marie-Eve Duchesne, du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Des activités prévues entre le 7 et le 10 juin seront annoncées.

Aussi inscrits comme organisateurs, le REPAC 03-12 et l’organisme Eau Secours veulent fournir des détails uniquement avant l’activité.

Le rassemblement est prévu devant le Centre des congrès de Québec, à 16 h 30, le 5 avril. Les participants devraient se déplacer vers le lieu de la rencontre du B7 qui demeure inconnu. « On aimerait avoir l’information. Sinon, on a un plan B avec une cible », ajoute Mme Duchesne.

En préparation pour juin, la police surveillera étroitement les militants qui devront fournir leur itinéraire. « On va maintenir un niveau de sécurité de la même manière qu’à l’habitude. Nous devons suivre plus de 300 manifestations annuellement. On a l’expertise », a précisé la porte-parole Sandra Dion.