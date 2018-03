Retour des Expos : Stephen Bronfman y croit encore

Stephen Bronfman croit toujours au retour d’une équipe du baseball majeur à Montréal.

L’homme d’affaires qui pilote ce dossier en compagnie de différents partenaires a tenu à rassurer la population mardi.

En marge du deuxième match des Blue Jays au Stade olympique, il a déclaré qu’il n’a pas l’intention de faire comme à Québec et de construire un stade avant d'avoir l’assurance de ravoir un club.

«On ne fera pas comme Kevin Costner : "If you build it, they will come" («Si tu bâtis, ils viendront»), a-t-il indiqué en référence au célèbre film de baseball "Field of Dreams". Le baseball majeur nous a déjà dit que le Stade olympique ne pourrait pas être utilisé. J’aimerais vraiment recommencer à neuf.»

Par ailleurs, Bronfman a confirmé qu’il rencontrera «dans quelques semaines» la mairesse de Montréal, Valérie Plante, parce qu’«il faut que tout le monde soit sur la même page pour que ça fonctionne».