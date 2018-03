Six nouveaux gérants... cinq recrues

Chaque nouvelle saison de baseball nous permet de découvrir de nouveaux gérants et cette année la cuvée des nouveaux pilotes d’équipes des ligues majeures est vraiment spéciale.

En effet. Contrairement à ce qui se passait au cours des dernières décennies, cinq des six équipes qui auront un nouveau stratège ont opté en faveur d’anciens joueurs qui n’ont aucune expérience à ce titre dans les majeures.

La seule exception est Ron Gardenhire, l’ancien gérant des Twins du Minnesota, qui a été embauché par les Tigers de Detroit pour remplacer Brad Ausmus.

Par contre, que des équipes établies comme les Yankees, les Red Sox et même les Nationals, aient choisi des recrues, voilà toute une surprise. Il s’agit de trois clubs qui aspirent aux grands honneurs.

Aaron Boone aura beaucoup de pression sur les épaules, car dans le Bronx on ne s’attend à rien de moins que d’atteindre la Série mondiale, sinon de la remporter.

Chez les Red Sox, Alex Cora en aura un peu moins. Mais, il n’en demeure pas moins que la rivalité entre les Yankees et les Red Sox est quelque chose de plus qui pèsera lourd sur ses épaules.

À Washington, le défi qui attend Dave Martinez, l’ancien adjoint de Joe Maddon, est double. D’abord il y aura la question omniprésente de l’autonomie possible de Bryce Harper à la fin de la saison. Puis, on s’attend à ce que les Nationals aillent plus loin que sous la tutelle de Dusty Baker.

Des Mets forts au monticule

L’arrivée de Mickey Callaway, l’ancien instructeur des lanceurs des Indians de Cleveland chez les Mets, était prévisible en raison de la richesse de cette formation au chapitre des lanceurs. Les partisans espèrent tout au moins une participation aux séries.

Enfin, c’est Gabe Kapler qui a succédé à Pete Mackanin chez les Phillies. Ces derniers forment une équipe jeune et l’arrivée du vétéran lanceur Jake Arrieta leur permet d’espérer de gagner quelques places au classement final.

Prédictions ou prévisions ?

Je le dis et le répète, faire des prédictions sur le classement final d’une saison de baseball... je déteste cela. Et, je vous l’ai sûrement énoncé de plusieurs façons, par le passé : il y a trop d’impondérables au cours d’un calendrier de 162 matchs.

Qu’il s’agisse de blessures à des joueurs clés... de rendement à la baisse d’un ou deux piliers d’une équipe... d’une ou deux recrues qui sortent de nulle part pour s’imposer comme de nouveaux Harper ou Trout.

Êtes-vous un parieur ? Si oui, les experts de Las Vegas s’accordent à dire que les Dodgers de Los Angeles ont les meilleures chances de remporter les honneurs de la série mondiale 2018 tandis que les Indians de Cleveland et les Astros de Houston, sont ex aequo comme deuxièmes favoris.

Suivent dans l’ordre les Nationals de Washington, qui occupent le quatrième rang de cette liste pendant que les Yankees (malgré l’arrivée de Giancarlo Stanton) n’obtiennent qu’une cote de 8-contre-1 pour être couronnés les grands champions de la saison qui s’amorce jeudi.

Les Red Sox de Boston et les Cubs de Chicago suivent dans l’ordre tandis que les Mets de New York, les Diamondbacks de l’Arizona, les Cardinals de St. Louis et les Rays de Tampa Bay, obtiennent une cote de 20-contre-1 .

Les Jays sont cotés à 30-contre-1.

Vous y croyez ? Moi, non !

Car une saison de baseball se joue sur un terrain, pas à Las Vegas dans une salle où des pseudo-experts utilisent des ordinateurs pour analyser toutes les données qu’on leur a fournies.

Et maintenant, à mon corps défendant, voici mes prédictions.

Ligue américaine : Est : Yankees, Red Sox, Blue Jays, Orioles, Rays; Centrale : Indians, Twins, Royals, Tigers, White Sox: Ouest : Astros, Angels, Rangers, Mariners, A’s.

Ligue nationale : Est : Nationals, Mets, Phillies, Braves, Marlins ; Centrale : Cubs, Brewers, Cards, Reds, Pirates; Ouest : Dodgers, Diamondbacks; Giants, Padres, Rockies.

Mark McGwire un Expo ?

L’ancien redoutable cogneur Mark McGwire a failli devenir membre de l’organisation des Expos qui en avaient fait un choix de 8e ronde lors du repêchage de 1981.

McGwire avait alors été le 199e joueur repêché, mais... comme lanceur ! Mais il n’avait pas accepté l’offre des Expos.

Trois ans plus tard, il avait été le premier choix des A’s d’Oakland, le 10e choisi en première ronde, mais comme joueur d’avant-champ.

Le solide cogneur droitier avait retiré un salaire de 60 000 $ lors de sa première saison dans les majeures, mais à sa dernière, en 2001, avec les Cards de St. Louis, il avait touché un salaire de 11 millions.

Revenus en hausse, assistances en baisse

Pour une 15e saison consécutive, le baseball majeur a établi un record au chapitre de ses revenus. Selon Forbes, les revenus des majeures ont dépassé les 10 milliards alors qu’en 2016, l’industrie avait engrangé des revenus de 9,5 milliards.

Pourtant, pour une sixième saison de suite, le baseball majeur a accusé une baisse d’assistance globale à ses matchs alors que 72 600 000 spectateurs ont franchi les tourniquets des stades.

Selon Forbes, la hausse des revenus est imputable, en partie, aux droits de télévision et à une hausse de l’assiduité des téléspectateurs. Une filiale de MLB, BAMTech, spécialisée dans la production vidéo, est aussi de plus en plus populaire.

Les clubs absents à Cooperstown

Avec l’élection de Vladimir Guerrero au Temple de la Renommée, qui sera coiffé de la casquette des Angels de Los Angeles à Anaheim, il ne reste plus que quatre équipes qui ne comptent aucun représentant à la mecque du baseball professionnel.

Il n’en demeure pas ,moins que les Marlins de la Floride, les Rockies du Colorado, les Rays de Tampa Bay et les Nationals de Washington ne sont pas représentés à Cooperstown.

Sparky Anderson

L’ancien gérant des Reds de Cincinnati et des Tigers de Detroit, Sparky Anderson n’a jamais eu, comme joueur, les statistiques qui lui auraient permis d’être admis au Temple de la renommée. D’ailleurs, il avait dit, après avoir réussi un coup sûr aux dépens de Sandy Koufax, que sa carrière comme joueur tirait à sa fin.

Aussi, Anderson avait toujours refusé de mettre les pieds à Cooperstown avant qu’il n’y soit admis, disant qu’il n’était pas digne d’y aller.