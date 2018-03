Tendance: le pastel

Une fois de plus, les teintes de pastels s’annoncent comme une forte tendance de la saison estivale. Lavande, pêche, rose, jaune, lilas, menthe, bleu layette, toutes les teintes de pastels sont à la une. Photo courtoisie De la collection québécoise Eve Gravel. Veste 234 $, blouse 134 $ et pantalon 190 $ evegravel.com

Évoquant la douceur et la féminité, les teintes pastel ravivent le teint et adoucissent le look. Si vous hésitez encore à essayer la tendance, voici quelques trucs pour porter du pastel sans avoir l’air d’un coco de Pâques !

Le pastel en touches

Pour débuter, vous pouvez adopter la tendance avec des accessoires pastel. Une pièce de couleur pastel peut aussi réveiller un ensemble plus classique. Le pastel se marie très bien avec le blanc, le noir et les imprimés. Une bonne façon de faire la transition de l’hiver au printemps.

Le pastel en look monochrome

Pour les plus expérimentées, il s’agit de porter la même teinte de la tête aux pieds. Mais pour éviter l’effet pâlot, je vous conseille d’utiliser les dégradés de la même couleur. On décline donc la couleur du pâle au foncé.

On mixe les teintes

Pour celles qui n’ont pas peur du pastel, essayez de mixer les teintes pour un look des plus modernes. Les associations sont illimitées : bleu pastel et vert d’eau, jaune et bleu layette, rose et pêche. Limitez-vous à trois teintes cependant et restez plus neutres avec les accessoires.

Enfin, pour éviter l’effet fifille souvent associé au pastel, on casse le look avec des couleurs neutres comme le beige, le gris ou le tan. On peut aussi jouer avec des matières plus brillantes comme le satin ou la paillette.

Pour apprivoiser la tendance, allez-y avec des accessoires rouges sur un ensemble rose ou l’inverse.

Le plus impressionnant dans cette tendance est que les couleurs se superposent dans toutes leurs palettes, permettant ainsi la création de looks à l’infini. Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie

On en parle

Gap + Sarah Jessica Parker Photo courtoisie

Gap annonce une collection GapKids à édition limitée créée en collaboration avec l’actrice Sarah Jessica Parker, déjà vedette de campagnes Gap. La collection est maintenant en vente en magasin et en ligne.

Nouveauté

L’année du Chien

À l’occasion de l’année lunaire chinoise 2018, la collection MICHAEL de Michael Kors propose de jolies épinglettes plaquées or pour personnaliser votre sac à main ou vos vêtements. À partir de 15 $ sur michaelkors.ca

Achat de la semaine