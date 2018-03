Top 5 des friperies «vintage à l’os» montréalaises à découvrir

Tout comme le hit radiophonique « Vintage à l’os », on s’ennuie des articles des années 70, des années 80 et 90. Au moins, il existe des friperies aux quatre coins de la ville pour remédier à la nostalgie des T-shirt Levi’s, aux sacs Chanel ou encore des jeans larges qui rappellent le duo Kris Kross.

Pour ceux et celles qui adorent le rétro et les dernières tendances qui s’en inspirent, voici un top cinq d’adresses seconde main à découvrir à Montréal.

1. La Fouine des vêtements à Verdun

Située sur la rue Wellington, la friperie La Fouine a ouvert ses portes dans le même local que de la Boutique Brock Art, en 2016. L’endroit devient une destination où faire du shopping de vêtements de seconde main et des objets vintage pour la maison. Ce que j’adore de La Fouine, c’est qu’on peut y trouver des articles de marque comme une robe BCBG ou encore une paire de pantalons directement sortie d’un plateau de télé des années 60. Plusieurs accessoires et bijoux sont aussi en vente à de petits prix. À noter que les heures de la boutique sont irrégulières et que vous devez vous y rendre du mardi au dimanche. - 4835 rue Wellington, Verdun, Montréal : ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00

2. Little Shop vintage depuis 55 ans

Des bottes Gucci à 200$ au lieu de 1500$? Oui, mesdames! Ma copine a littéralement sauté sur cette paire griffée à la boutique Little Shop. Ce secret bien gardé de Montréal, existe déjà depuis plus de 55 ans dans le quartier de Parc- Extension. Les propriétaires offrent un éventail impressionnant de vêtements de designers qui traversent les styles des années 60 jusqu’aux années 2000. On y déniche de véritables trésors de créateurs connus comme Marie Saint-Pierre, Prada, Marc Jacobs et plus encore. Finalement, Little Shop est un véritable lieu de rencontre pour jaser mode, car le thé et les biscuits sont même servis durant l’après-midi. - 1002, rue Ogilvy, Montréal : Ouvert seulement les mercredis, jeudis et samedis de 14h00 à 17h00

3. Annex Vintage et le street style des années 90

Si tu as le goût de revêtir un vieux T-shirt Tommy Hilfiger agencé à une paire de jean taille haute comme Jennifer Aniston dans la série Friends, tu dois absolument t’arrêter à la boutique Annex Vintage. Spécialisé dans les trouvailles des années 90 et des créations de designers indépendants, le magasin est très populaire chez les fashionistas et les artistes du Mile-End. On n’y trouve jamais les mêmes morceaux, car de nouveaux arrivages sont prévus quotidiennement. Bref, lorsqu’on trouve, on achète, puisque les articles rares se vendent comme de petits pains chauds. Il est même possible d’acheter certains articles en ligne. - 56 rue Saint-Viateur Ouest, Montréal : Ouvert du samedi à mercredi de 11h00 à 18h00 et le jeudi et vendredi de 11h00 à 19h00

4. Sharyn Scott et le luxe à Westmount

C’est sur la page Instagram de la friperie Sharyn Scott que j’ai découvert le paradis du luxe abordable : des sacs, des souliers et des bottes de seconde main Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton ou Christian Louboutin. Que du beau, du chic et de l’exclusif pour cette adresse somptueuse située à Westmount, qui offre une session de magasinage personnalisée. On y fait des découvertes impressionnantes d’articles haut de gamme, sans payer le gros prix, car les milliers de dollars se transforment en des centaines de dollars! Il y a également un service de consignation disponible, mais sur rendez-vous seulement. - 4930-B, rue Sherbrooke Ouest, Montréal : Ouvert le lundi de 12h00 à 17h00 et du mardi au samedi de 10h00 à 17h00

5. L’adresse secrète de l’Ouest de l’Île : Boutique Trading Post

Dans l’Ouest de l’Île, à dix minutes de l’aéroport de Dorval, se trouve la Boutique Trading Post, qui met à la disposition de ses clientes des articles de mode et tendance de seconde main en très bon état. On peut y dénicher diverses griffes à de très bons prix comme Coach, Rudsak, Escada ou Michael Kors. J’y ai même déjà vu des magnifiques robes de soirées. En outre, si vous possédez des vêtements en bon état à vous débarrasser, c’est l’endroit idéal où les laisser, car le service de consignation est disponible. À noter que les arrivages sont quotidiens, c’est donc premier arrivé, premier servi. - 19 Baie de Valois, Pointe-Claire, Montréal : Ouvert mardi et mercredi de 10h00 à 17h00, jeudi 10h00 à 20h00 et vendredi et samedi