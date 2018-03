«Tout le monde aime»: un nouveau variété musical à TVA

La carrière de certains des chanteurs les plus populaires du Québec sera revue sur le plateau de «Tout le monde aime», un nouveau variété musical que proposera TVA prochainement.

Les grandes vedettes de ces soirées prendront part activement à un retour en arrière orchestré sous la forme d’une célébration et non d’un bien-cuit ou d’un traditionnel hommage. Les événements marquants de leur carrière seront rappelés et les succès qui ont jalonné leur parcours pourront être entendus.

Lara Fabian, Roch Voisine, Éric Lapointe, Michel Louvain et Ariane Moffatt feront partie des invités de la première saison qui se déroulera dans «une atmosphère chaleureuse et intimiste», peut-on lire dans un communiqué émis mardi.

C’est Sonia Benezra qui animera ces émissions spéciales nées d’un concept québécois développé par les Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu.

Les dates de diffusion de ces rendez-vous musicaux n’ont pas été dévoilées.