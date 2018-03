Trophée Bill-Masterton : des candidats connus

Les Québécois Kristopher Letang et Roberto Luongo, le Franco-Ontarien Claude Giroux, l’ancien du Canadien de Montréal Devante Smith-Pelly et le joueur-vedette Steven Stamkos sont au nombre des candidats à l’obtention du trophée Bill-Masterton dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année.

Plusieurs organisations du circuit Bettman ont dévoilé le nom de leur représentant dans le cadre du processus visant à récompenser celui ayant incarné le mieux la persévérance, l’esprit sportif et le dévouement pour le hockey en 2017-2018.

Chez les Penguins de Pittsburgh, Letang est revenu en force après avoir été limité à 41 rencontres par les blessures la saison précédente. Depuis le début de la campagne, il a totalisé 45 points, dont six buts, en 73 sorties.

Du côté des Panthers de la Floride, Luongo tente de mener les siens en séries éliminatoires. Il affiche un dossier de 15-10-2, une moyenne de buts alloués de 2,55 et un taux d’efficacité de ,927.

Pour sa part, Giroux a repris du poil de la bête après avoir déçu avec 58 points en 2016-2017. Le porte-couleurs des Flyers de Philadelphie en compte déjà 91 en 76 affrontements cette saison, ayant touché la cible 26 fois et conservé un différentiel de +18.

À Washington, Smith-Pelly a amassé sept filets et neuf aides pour 16 points en 69 duels avec les Capitals, lui qui a porté l’uniforme des Devils du New Jersey lors des deux années antérieures. Enfin, Stamkos revendique 86 points, incluant 27 buts, en 75 parties avec le Lightning de Tampa Bay. Il n’avait joué que 17 matchs un an auparavant, aux prises avec une déchirure du ménisque du genou droit.

Chez le Canadien, le gardien Antti Niemi est en lice pour ce trophée qui a été remporté par le gardien des Sénateurs d’Ottawa Craig Anderson l’année dernière.