Un budget anti-Legault ?

Depuis quelques semaines, tous les prétextes sont bons pour les libéraux de Philippe Couillard afin de tirer à boulets rouges sur l’ignoble François Legault.

Une mission diplomatique en France ? Pas de problème, on fera un rapprochement entre Legault et les partis populistes de droite européens.

Des questions sur les augmentations salariales consenties aux médecins ? C’est la faute à Legault qui fut jadis ministre de la Santé !

Un événement avec la communauté anglophone de Montréal ? Quelle occasion en or pour taxer Legault de nationalisme ethnique !

Une question du PQ s’est même transformée en occasion d’affirmer que Legault n’aime pas les étrangers !

Une question de la CAQ sur les compétences d’une sous-ministre ? Évidemment, Legault n’est qu’un misogyne fini.

Mensonge véridique

Le PLQ espère qu’à force de répéter un mensonge, celui-ci deviendra suffisamment véridique pour faire bouger les aiguilles des sondages et tasser la CAQ de son piédestal.

S’il est vrai qu’un des défis de la politique partisane réside dans la capacité des partis à définir les adversaires auprès de l’électorat, il n’en demeure pas moins que le PLQ a largement dépassé les bornes. À un point tel qu’on se demande quelle pirouette ces derniers réussiront-ils pour présenter le budget d’aujourd’hui comme étant l’antidote à Legault.

« Ce budget, il sert à prémunir notre belle et grande province. Grâce à nos investissements massifs en Santé, nous pourrons faire vacciner les Québécois contre la caquïte, ce fléau qui nous guette tous », ou encore : « nous annonçons un vaste chantier qui visera à déradicaliser les victimes du Gourou Legault. Ces pauvres gens sont devenus racistes, intolérants et xénophobes à cause de la CAQ. Nous ne les laisserons pas seuls. Ensemble, nous vaincrons le mal. »

Vous trouvez cela ridicule ? Moi aussi. Mais cela l’est tout autant que les attaques basses et stupides auxquelles se sont adonnés les libéraux. De grâce, ressaisissez-vous.