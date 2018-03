Un juge se récuse et ordonne un nouveau procès en raison d’une erreur d’enregistrement audio

Une erreur «inédite» d’enregistrement audio survenue lors du témoignage de l’accusé Cédrick Leblond au palais de justice de Québec a forcé lundi le juge Carol St-Cyr à prononcer un avortement de procès et à ordonner qu'un nouveau procès soit tenu «dans les plus brefs délais».



Le 12 mars dernier, ce qui semble avoir été une erreur humaine a causé un problème majeur au procès de Leblond, un criminel de 32 ans détenu et accusé d’avoir agressé sauvagement un homme au bar Red Lounge de Québec en avril 2016.



Après que l’accusé eut témoigné pour sa défense, les parties ont appris que l’enregistrement audio n’avait jamais démarré ce matin-là, et qu’ainsi l'on ne disposait d'aucun enregistrement de son témoignage.



Ce problème est survenu après la récente installation d’un tout nouveau système d’enregistrement audio au palais de justice de Québec, un système qui a connu quelques problèmes depuis le début du mois de février.



Nouveau procès



La défense avait par la suite signifié son intention de réclamer un arrêt des procédures en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, «un remède exceptionnel» que le magistrat n’a finalement pas jugé approprié lundi.



Considérant «l’équité du procès affectée» par la situation, le juge Carol St-Cyr a préféré se récuser, prononcer un avortement de procès et ordonner qu'un nouveau procès soit tenu le plus rapidement possible, «compte tenu de la détention de l’accusé».



«L’avortement de procès, quoique limité aux cas extrêmes, demeure un remède moins radical que l’arrêt des procédures et permet, dans les cas appropriés, une réparation convenable», a souligné le juge en citant un extrait de l’arrêt O’Connor.



Le magistrat, qui estime que «les droits fondamentaux de l’accusé» en vertu de la Charte n’ont pas été violés, a soulevé que l’impossibilité d’obtenir une transcription écrite du témoignage de l’accusé aurait pu nuire lors des plaidoiries et «compromettre l’audition d’un éventuel appel».



Requête en arrêt des procédures envisagée



Le présumé ex-membre de gang de rue Cédrick Leblond demeure détenu. Les avocats qui le représentent comptent présenter une requête en arrêt des procédures au juge qui présidera le nouveau procès, en raison du préjudice subi.



Le jour de l’audience où le témoignage de l’accusé n’avait pas été enregistré, la défense avait aussi fait part de son intention de demander que Leblond soit remis en liberté, dans les circonstances.



Si une telle requête est déposée, elle devra être débattue en Cour supérieure.



Le dossier de Cédrick Leblond, accusé de voies de fait graves, doit revenir en cour mercredi pour qu'une date d’audition soit fixée.