Un Québécois prend du galon chez les Blue Jays

Josué Peley, un ancien joueur des Capitales de Québec, travaille pour l’organisation des Blue Jays de Toronto depuis trois ans et on peut dire qu’il a pris du galon. Il a même son propre casier dans le vestiaire.

Après avoir été embauché principalement pour servir d’interprète aux joueurs latins, Peley, qui est né au Vénézuéla, mais qui a été élevé à Montréal, accomplit de plus en plus de tâches au sein de l’organisation.

« Disons que mes fonctions ont été élargies cette année, a expliqué Peley. Je participe plus souvent aux opérations dites de baseball. Je donne un coup de main aux instructeurs et je participe à des réunions d’équipe.

« On me demande mon opinion sur le rendement de certains joueurs et sur les stratégies à employer. C’est agréable de participer à tout cela. Je fais mon apprentissage dans le monde du baseball professionnel », a confié celui qui a mis fin à sa carrière de joueur avec les Capitales après la saison 2015.