Une nouvelle version hors-route pour le GMC Sierra

Quelques semaines à peine après avoir dévoilé la nouvelle génération du Sierra, GMC a profité de l’ouverture du Salon de l’auto de New York pour présenter sa variante axée sur la conduite hors-route, l’AT4.

Habituez-vous au nom AT4, parce que vous risquez de l’entendre souvent si vous entrez chez un concessionnaire GMC. D’ici les deux prochaines années, la division américaine de General Motors entend ajouter une variante AT4 à tous ses modèles.

GMC Sierra AT4 2019

Pour ce baptême à bord du nouveau Sierra, la version AT4 propose notamment un système à quatre roues motrices avec sélecteur de terrain, une suspension rehaussée de deux pouces et des roues de 18 pouces chaussées de pneus Goodyear Wrangler Duratrac. Des roues de 20 pouces avec des pneus encore plus extrêmes sont aussi offerts.

GMC Sierra AT4 2019

En option, le Sierra AT4 2019 peut aussi être livré avec certains éléments de luxe comme un système d’affichage tête haute en couleur et une caméra à la place du rétroviseur central.

Le Sierra AT4 peut être commandé avec deux motorisations à huit cylindres, l’une de 5,3 litres et l’autre de 6,2 litres. Pour les amateurs de diesel, un bloc turbodiesel à six cylindres en ligne de 3,0 litres est aussi offert, jumelé à une transmission automatique à 10 rapports.

GMC Sierra AT4 2019

Avec l’AT4, General Motors promet des performances hors-route dignes de ce nom. C’est la réponse de GMC au Ram Rebel ou même au même au Ford F-150 Raptor.

Côté design, toutefois, force est d’admettre que le constructeur américain est demeuré plutôt timide. Certes, les grosses roues et la suspension relevée permettent à l’AT4 de se démarquer des autres versions du Sierra, mais chez la concurrence, on propose une allure nettement plus agressive.

Le Sierra AT4 2019 arrivera chez les concessionnaires à l’automne prochain. Reste à voir à quoi ressemblera la facture.