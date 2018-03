10 bars où sortir pour célébrer le long week-end de Pâques

Eh oui! Ça sent le long week-end à plein nez! Plus que quelques heures avant de tomber en fin de semaine de trois jours (parfois même quatre pour les plus chanceux) et vous vous demandez toujours comment vous allez occuper votre temps? Pourquoi ne pas faire la très grasse matinée chaque jour et sortir avec vos bons amis jusqu’aux petites heures du matin? Pour l’une des rares fois que vous pouvez partir sur le party un dimanche soir sans devoir vous présenter au boulot le lendemain, faut en profiter au maximum!

Ça tombe bien, car plusieurs bars de Montréal tiennent des soirées spéciales à l’occasion du long week-end. Il y a un bar qui est prêt à vous accueillir du jeudi au dimanche soir pour festoyer!

À lire aussi : 5 restaurants où bruncher entre amis à Pâques

Voici donc 10 bars où aller lâcher votre fou entre amis et profiter du long week-end jusqu’à la dernière minute!



Le Saint Édouard Bar de quartier (JEUDI)

Le Saint Édouard lance le week-end en grand avec le retour de la soirée Huitres & Cocktails! Pour l’occasion, les huitres sont à 2 $ et un cocktail est offert aux early birds qui seront de la partie avant 18 h 30. Il risque d’y avoir pas mal de monde à la messe (sorry pour le mauvais jeu de mots), alors on vous conseille d’arriver tôt!

Une publication partagée par Le Saint Édouard (@lesaintedouard) le 16 Févr. 2018 à 9 :03 PST

808 boulevard Rosemont



Soubois (JEUDI)

Le Soubois est prêt à vous accueillir dès jeudi pour une soirée en musique avec DJ Camille de Toolroom Records ainsi que les DJs Thomas H et Pat Boogie, deux habitués de la place. Comme chaque soir au Soubois, ça risque d’être pas mal bondé alors il faut réserver votre place (rsvp@soubois.com)!

Une publication partagée par SOUBOIS (@soubois) le 19 Févr. 2018 à 8 :35 PST

1106 boulevard Maisonneuve Ouest



Nhâu (JEUDI)

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de mettre les pieds dans ce nouveau bar du Vieux, c’est ce week-end que ça doit se faire. L’endroit est parfait pour aller s’enfiler des verres en amis lors d’un 5 à 7, mais aussi tard en soirée! N’oubliez pas d’immortaliser votre passage avec une photo Instagram, le lieu est tellement beau!

Une publication partagée par Nhậu Bar (@nhaubar) le 22 Févr. 2018 à 7 :06 PST

600 rue William

Artgang Plaza (SAMEDI)

Jack’s Kartel Records et Turning Point prennent d’assaut le Artgang samedi soir pour offrir une soirée de musique house et d’arts visuels d’artistes montréalais. C’est donc l’occasion de faire le party tout en soutenant les artistes d’ici, car le coût d’entrée avant 10 h est une contribution volontaire, entre 22 h et minuit ce sera 6 $, ensuite le coût monte à 10 $. Ça promet d’être une soirée parfaite pour danser et boire de la bière entre amis!

Une publication partagée par ARTGANG PLAZA (@artgangplaza) le 4 Nov. 2017 à 8 :36 PDT

6524 rue Saint-Hubert



La Voûte (DIMANCHE)

Les partys à La Voûte sont toujours mémorables! Le populaire club du Vieux-Montréal met le paquet en matière de décorations et de déguisements pour ses employés qui s’assurent que l’ambiance est à son meilleur du début à la fin. Si vous avez envie d’une soirée plus classy à danser et boire des bulles, c’est pas mal l’endroit par excellence!

Une publication partagée par La Voûte (@clublavoute) le 1 Janv. 2018 à 4 :17 PST

360 rue Saint-Jacques



Taverne Cobra (DIMANCHE)

Chaque week-end la Taverne Cobra est prête à vous accueillir pour des soirées thématiques toujours un peu funkys. Pour le long week-end de Pâques, l’établissement du boulevard Saint-Laurent organise un « Karaoke du Seigneur », ni plus ni moins.

Une publication partagée par Taverne Cobra (@tavernecobra) le 3 Mars 2018 à 9 :29 PST

6584 boulevard Saint-Laurent



Renard (DIMANCHE)

Le Renard, c’est pas mal le chilling spot par excellence dans le Village. Le bar ouvre à 15 h si vous souhaitez commencer les festivités tôt. Sinon, sur le coup de 22 h, DJ Philippe sera derrière les platines et à noter que la cuisine sera ouverte jusqu’à 3 h. Ah oui et ce sera la fête de Mikaël le barman, donc pourquoi ne pas lui payer un bon shooter pour célébrer ça?

Une publication partagée par RENARD (@bar.renard) le 13 Mars 2018 à 12 :49 PDT

1272 rue Sainte-Catherine Est



Rouge Bar (DIMANCHE)

Le club de la Main organise une chasse au trésor 18+ ce dimanche et ça promet d’être assez cool. À l’achat d’une bouteille, vous récoltez cinq œufs, 10 shooters c’est deux œufs et six bières équivaut à deux œufs. Le gros fun se passe dans les œufs, car ces derniers contiennent des prix surprises!

Une publication partagée par Rouge bar (@rougebar) le 31 Août 2017 à 2 :05 PDT

7 rue Prince Arthur Ouest



Idole (DIMANCHE)

Le bar de la Plaza Saint-Hubert a décidé de jouer un tour à ses clients pour le Poisson d’Avril qui tombe en même temps que le dimanche de Pâques. C’est pourquoi ce sera le staff du speakeasy Le Royal qui sera derrière le bar dimanche pour vous servir cocktails et shooters jusqu’aux petites heures du matin!

Une publication partagée par idole (@idolemontreal) le 27 Janv. 2018 à 8 :04 PST

6388 rue Saint-Hubert

General Sherman (DIMANCHE)

Gens de la Rive-Nord, on ne vous a pas oublié! De votre côté, le General Sherman vous réserve un Ladies Night où les femmes auront droit à un traitement VIP jusqu’à minuit. Aucune excuse pour ne pas rassembler sa gang et sortir faire la fête. C’est congé le lendemain, vous aurez toute la journée de lundi pour récupérer de votre wild night.

Une publication partagée par GENERAL SHERMAN BAR (@generalshermanbar) le 4 Janv. 2018 à 9 :16 PST

586 boulevard du Curé-Labelle, Blainville

Pour savoir où sortir à Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!