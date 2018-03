15 reprises oubliées (et surprenantes) de Céline Dion

La diva bientôt cinquantenaire est bien connue pour son talent d’interprète. Son registre vocal lui permet de piger dans tous les répertoires. Du moins, presque...

Dans la liste suivante, vous verrez - et entendrez surtout - qu’elle s’est parfois mesurée à des pièces plutôt éloignées de son style habituel.

Il ne faudrait pas croire que tous les genres musicaux lui vont à merveille. Nous avons ici réuni les fausses bonnes idées de reprises chantées par la p’tite fille de Charlemagne. D’autres reprises, bien que surprenantes, s’avèrent plus réussies.

À vous de juger!



Shook me all night long d’AC/DC (en duo avec Anastasia)

Depuis quelques années, les problèmes de santé du chanteur d’AC/DC Brian Johnson ont alimenté bien des rumeurs quant à son avenir au sein du groupe. Même AXL Rose a tenu le phare en concert quelque temps. Bien des spéculations ont été faites sur la personne qui devrait remplacer Johnson. Une chose est sûre, avec cette reprise de Shook me all night long, cette tâche n’incombera jamais à l’interprète d’Incognito.

C’est Noël de Paul et Paul

Dans un épisode de La Petite Vie spécial du temps des Fêtes, Céline sort littéralement du placard pour y pousser le grand classique de Paul et Paul. Remarquez bien le clin d’oeil de la chanteuse durant le passage «..chez Mononcle René». On se demande bien à qui elle fait allusion... Subtil.



(You Make Me Feel Like) a Natural Woman d’Aretha Franklin

Un classique des années 60 interprété à l’origine par la reine du Soul elle-même. Ne s’y attaque pas qui veut. Mais force est d’admettre que Céline est ici à la hauteur.

Feliz Navidad de José Féliciano

Hé oui! Elle a même endisqué cet hymne repris 317 452 fois par autant de chanteurs. Mais Céline y met du sien dans certaines intonations vocales.



Saving all my love for you de Whitney Houston

Céline reprenait le méga-succès de Whitney Houston en 1986. Quand on connaît la carrière de Céline par la suite, on ne s’étonne pas tant de ce choix de chansons. Mais à l’époque, on la voyait encore comme la p’tite fille de Charlemagne un peu gênée en entrevue. Dans un autre spécial télé de 1987, elle s’attaquait à un autre succès de Whitney Houston, The Greatest Love of All.



Dégénérations de Mes Aïeux

Pour le 400e de Québec, les organisateurs avaient sorti les gros canons (mais pas ceux de Frontenac)! À l’arrivée de la diva au deuxième couplet, la foule est en liesse.

Mille après mille de Willie Lamothe (Avec Fred Pellerin)

Déjà que la version de Fred Pellerin n’avait pas fait l’unanimité, le fait de la chanter avec Céline le temps d’une performance n’a sûrement pas fait taire les critiques qui se réfèrent toujours à l’originale de Willie Lamothe.



Girl Just Want To Have Fun de Cyndi Lauper

Le fameux hit de Cyndi Lauper repris par Céline pour les besoins d’un sketch de l’émission Samedi de rire animé par Yvon Deschamps dans les années 80.

What A Feeling d’Irene Cara

L’incontournable succès de la trame sonore du film Flashdance chanté par Céline alors qu’elle ne maîtrisait pas encore la langue de Lionel Richie. Elle se débrouille bien.

Medley Gilles Vigneault/Traditionnel

Cette fois-ci, c’est accompagné du clan Dion presque au complet que Céline pousse la note en s’appropriant des airs de Vigneault entremêlés de La bastringue. (On a évité le fiasco de la l’émission On n’a pas toute la soirée animée par un certain Éric Salvail.)

Mes blues passent pu dans ‘porte d’Offenbach (avec Breen Leboeuf)

Celle-là on est fier de l’avoir trouvée! Céline qui s’acoquine avec l’ex-Offenbach Breen Leboeuf pour Mes blues passent pu dans porte juste après le solo de saxophone.

Blueberry Hills de Fats Domino

Sur le plateau d’une émission de télé française, Céline joint ses forces à Johnny le temps de faire revivre ce classique de Fats Domino.

Qui a le droit ? de Patrick Bruel

Comme Bruel semble en arracher à chanter sa propre chanson, Céline ne pouvait que l’améliorer. Remarquez les intonations typiques de Céline durant le passage «On m’avait dit: “faut écouter son père”/Le mien a rien dit quand il s’est fait la paiiirrrreeeee!»

C’est la fête de Michel Fugain

Ici en trio avec Nathalie Simard et Claude Dubois, Céline chante pour célébrer le 35e anniversaire des rôtisseries Saint-Hubert. Hé oui! On diffusait à la télévision les anniversaires de chaînes de restaurant à l’époque. On a déjà hâte au spécial télé des 35 ans de Cora Déjeuner!

L’arbre dans ses feuilles de Zachary Richard

Toujours dans le cadre des festivités entourant le 400 anniversaire de Québec, on a uni deux légendes. Encore ici, Céline fait du Céline: «L’arbre est dans ses feuilles... Marilon, Marilé... L’arbre est dans ses feuilles... Marilon Don Déééééurrreee».



EN PRIME! Céline Dion imitatrice!

Elle a vraiment tous les talents notre Céline! Pour compléter cette liste, on vous gâte avec un condensé des imitations de la Diva présenté aussi à l’émission Samedi de rire. Au programme: Nicole Martin, Edith Butler, Mireille Mathieu... et Ginette Reno!

Joyeux 50 ans Céline!