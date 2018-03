5 façons de célébrer les 50 ans de Céline Dion

Cabaret burlesque, soirée en boîte, émissions spéciales... Pas besoin d’aller faire un pèlerinage à Las Vegas pour souligner les 50 ans de Céline Dion vendredi. Quelques options s’offrent aux fans qui souhaitent célébrer cet anniversaire au Québec.

Alors qu’à Charlemagne, la ville où Céline Dion a vu le jour le 30 mars 1968, rien n’a été planifié pour souligner cet événement, à Montréal, on recense deux rendez-vous susceptibles d’intéresser les admirateurs de l’interprète de Pour que tu m’aimes encore.

Deux ans après avoir présenté Sainte Celine : A Dion Cabaret à guichets fermés au Zoofest, les humoristes Thomas Leblanc et Tranna Wintour proposent un nouveau spectacle consacré à l’icône pop au Wiggle Room. Des représentations auront lieu ce soir et demain, mais aussi les 5 et 20 avril.

Photo courtoisie

Humour et chansons

Décrit comme un cabaret bilingue multidisciplinaire, Sainte Celine : A New, New Day, mariera stand-up, musique (plus de 40 chansons de Céline seront entendues) et sketches.

« Céline Dion est née pour avoir 50 ans, indique Thomas Leblanc. Elle s’est toujours habillée un peu matante, elle a toujours eu des goûts un peu de madame. En tant que fan, je suis content qu’elle ait enfin l’âge qu’elle aurait toujours dû avoir. »

Côté humour, les deux animateurs décortiqueront – avec amour – le parcours de l’artiste internationale. Il sera notamment question de langage corporel, de ratés (ses 10 pires chansons seront passées en revue) et d’évolution de style vestimentaire.

La drag queen d’origine israélienne Crystal Slippers montera également sur scène pour offrir un numéro construit à partir d’extraits d’entrevues de Céline Dion sur lesquels elle fera du lipsync.

« Quand on monte un show, on fait nos devoirs, affirme Thomas Leblanc. Les gens apprécient la profondeur des références. Ce n’est pas superficiel. Les fans de Céline Dion vont y trouver leur compte. »

Pour d-d-d-danser

Ailleurs à Montréal, le Café Cléopâtre organise vendredi une soirée 100 % Céline Dion pilotée par DJ Philippe à compter de 22 h. Intitulé Céline est amazing, ce rendez-vous s’adresse aux inconditionnels qui souhaitent d-d-d-danser non pas dans leur tête, mais au son des grands succès de celle qui aurait vendu 230 millions d’albums à travers le monde.

Télé et radio

Les fans plus pantouflards pourront se rabattre sur TVA, qui rediffuse l’Accès illimité de Céline Dion à 21 h. Anouk Meunier et Jean-Philippe Dion avaient suivi la chanteuse à Paris, New York et Montréal durant sa tournée estivale de 2016.

Les téléspectateurs français seront plus choyés puisque C8 présentera Bon anniversaire Céline – Les 50 ans d’une icône, un documentaire inédit qui regroupe notamment des témoignages de Michel Drucker, Garou et Luc Plamondon.

Côté radio, Rythme FM promet de passer plusieurs hits de Céline Dion durant toute la journée de demain. Les célébrations commenceront toutefois aujourd’hui à 11 h 30 dans Mitsou & Jean-Philippe. On parle d’une édition spéciale entièrement dédiée à Céline Dion incluant des anecdotes, des chansons et plusieurs messages d’auditeurs.

Photo Chantal Poirier

Comment Céline fêtera ?

Céline Dion fêtera ses 50 ans en famille à Las Vegas, demain. Au départ, elle devait souligner l’événement sur scène au Colosseum du Caesars Palace, mais elle a été contrainte d’annuler toutes ses représentations du prochain mois en raison d’un trouble à l’oreille moyenne qui l’accable depuis plusieurs semaines.

Plusieurs fans de partout dans le monde s’étaient procuré des billets pour assister au spectacle du vendredi 30 mars. Des fêtes entre fans avaient également été organisées à Las Vegas pour prolonger les célébrations.