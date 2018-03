5 mythes sur les voitures électriques

Trop dispendieuse, faible autonomie de batterie ou pas si écologique, il existe encore bien des mythes entourant les véhicules électriques. Devant l’élargissement du rabais à l’achat et à l’installation de borne à domicile aux véhicules électriques usagés annoncé dans le budget libéral mercredi, l’organisme Équiterre a voulu remettre les pendules à l’heure concernant cinq idées reçues qui persistent dans la population.

Le prix

Le coût à l’achat d’un véhicule électrique est de 25 à 30 % plus élevé qu’un véhicule conventionnel.

« Les gens sont nombreux à ne prendre en considération que le coût à l’achat alors qu’il faut aussi voir l’économie à l’usage. On a un retour dans les deux à trois ans suivant l’achat en sauvant sur l’essence et sur l’entretien », soutient Marilène Bergeron, d’Équiterre.

L’autonomie

La plupart des gens surestiment leur utilisation quotidienne. La moyenne des déplacements est de 40 km par jour, soit bien en deçà de l’autonomie moyenne des véhicules électriques qui est autour de 185 km, explique Marilène Bergeron. Pour les ménages de deux véhicules, il serait intéressant de remplacer l’un d’eux par un véhicule électrique et garder celui à essence pour les longues distances, propose-t-elle.

L’hiver

Il est vrai que l’autonomie des véhicules diminue par grands froids. Elle est environ 20 % inférieure à la normale. Ça demeure toutefois suffisant pour la majorité des déplacements quotidiens. Un véhicule électrique n’a pas non plus à être boosté [survolter], insiste Marilène Bergeron.

La recharge

La grande majorité des recharges se font à la maison en revenant à la fin de la journée, ou encore sur les milieux de travail, où les bornes sont de plus en plus nombreuses.

Le réseau de bornes électriques est aussi bien développé sur les grandes routes ou chez des commerçants, mais il faudrait encore plus de bornes rapides, soutient Michel Savard, propriétaire de véhicules électriques ou hybrides depuis 16 ans, rencontré mercredi.

Pas si écologique

La construction et l’utilisation de véhicules électriques ne seraient pas plus écologiques aux yeux de certains en raison notamment de l’utilisation plus grande de métaux dans la fabrication.

« Des études ont évalué les impacts environnementaux de la fabrication à l’utilisation. Le véhicule électrique est plus écologique. C’est d’autant plus vrai au Québec puisque notre électricité vient d’une énergie renouvelable et propre », certifie Mme Bergeron.