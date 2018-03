Je travaille beaucoup. J’aime ce que je fais et c’est pour ça que je ne compte pas les heures. À fin de la semaine, quand je regarde derrière moi, je constate que je travaille beaucoup. Comme nous tous d’ailleurs. Peu importe le métier, le champ d’expertise, le lieu ou l’encadrement, nous travaillons tous énormément, souvent trop, sans toujours savoir pourquoi.

Je ne suis pas du genre «pensée magique» dans la vie. Je ne crois pas qu’il suffit de croire en quelque chose et de le visualiser pour que ça se produise. Je crois avant tout qu’il faut bûcher et quand, finalement, on réussit à franchir une étape, il faut bûcher encore plus fort.

En humour et dans plusieurs autres domaines probablement, je crois qu’il faut un ratio d’environ 80% / 20% . 80% de travail et 20 % de talent. Parce que, évidemment, tout ne peux pas être que du travail. En humour, il y a un petit quelque chose de base qui ne peut être appris, ni acquis par le travail. J’appelle ça "le filtre". Être capable de comprendre ce qui est drôle. Ça, malheureusement, même si tu passes 1000 heures sur le projet, tu n’arriveras quand même pas à faire la différence entre un très bon gag et un malaise généralisé.

La vérité, c’est que la plupart des humoristes que vous adorez étaient, il n’y a pas si longtemps, pas si bons que ça. Ils avaient la fibre d’un humoriste, ils avaient le filtre et la passion, mais il n’avaient pas nécessairement le talent brut. Parce que ça existe le talent brut. Le genre de personne qui pourrait faire la lecture du bottin téléphonique et finir avec une ovation debout.

Pour la grande majorité d’entre nous, les humoristes, ce n’est pas le cas. La plupart doivent écrire dix versions d’un texte avant d’avoir le culot d’aller le livrer devant un public. Et quand, finalement, on le fait, on sort de scène et la première chose que nous faisons, c’est d’écouter l’enregistrement de notre performance pour prendre en note tous ce qui est à revoir dans le texte. Ainsi va pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, écriture, test, écriture, test, pour finalement avoir quelque chose comme 10 minutes de matériel qui est notre goût.

Bien sûr, il y a quelques fois où l’on écrit un numéro qui marche très bien dès le premier test. Le problème, c’est qu’on ne sait jamais vraiment pourquoi, il est donc impossible de recréer ce conte de fée à l’infini. Il faut travailler, encore, encore et encore.

Après beaucoup d’erreurs et de succès, il arrive même un moment où l’on croit qu’on peut prendre ça plus relax, qu’on a compris comment faire et qu’il n’y a maintenant plus de soucis. C’est, en général, peu de temps après qu’on comprend que c’est quand ça va bien qu’il faut travailler encore plus fort pour espérer retrouver la crainte et le doute de la première fois.