Brunch de Pâques et party!

Toc-toc! Qui est là? Le long week-end de Pâques! Accueillez avec un sourire vos trois ou quatre jours de congé! À votre horaire, entre Netflix et le ménage du printemps, faites place à la tradition avec un délicieux brunch familial. J’en ai d’ailleurs un excellent à vous suggérer. Ensuite, si votre cœur est à la fête, nul autre qu’Olivier Primeau du Beachclub vous organise un party glamour qui s’annonce mémorable au Casino de Montréal. Ça fini bien la semaine!

SORTIR : Olivier du Beachclub t’invite au Casino pour une soirée GLAM!

photo courtoisie

Le jeune homme d’affaires et vedette des médias sociaux Olivier Primeau ne fait jamais les choses à moitié. En effet, l’influenceur organise demain soir, Le Grand Bal, dans le hall du Cabaret du Casino et invite le grand public à prendre part à l’événement le plus glam du printemps. Pour y participer, on ne vous demande qu’une chose : habillez-vous sur votre 36! Ayez du panache, car cette soirée élite vous transportera tout droit dans l’ambiance du Casino de Monte-Carlo, là où le luxe et l’extravagance sont au rendez-vous. Des espaces lounges seront aménagés ainsi que des tables de roulettes et de blackjack. De plus, Olivier Primeau et le Casino de Montréal accueilleront comme invité spécial Gianluca Vacchi : l’entrepreneur millionnaire et DJ internationale est suivi par plus de 11 millions d’abonnés sur Instagram. La star vous impressionnera par ses prouesses de mixes musicaux, jusqu’à trois heures du matin. Finalement, des réservations de bouteilles, commanditées par Belvédère et Veuve Clicquot seront disponibles, sur demande. Le fric, c’est chic! (Cabaret du Casino de Montréal- 1, Avenue Casino, Montréal)

MANGER : Brunch de Pâques au cœur de Notre-Dame-de-Grâce

photo courtoisie

Vous ne savez pas où bruncher avec la famille, le jour de Pâques? J’ai pour vous la recommandation parfaite. Il y a quelques mois, je vous parlais du bistrot Hopkins, un petit trésor gastronomique, en plein cœur du quartier Notre-Dame-Grâce. Le souper était franchement impressionnant...On m’a ensuite parlé des brunchs et je dois avouer que mes attentes étaient élevées. Perso, le resto a passé le test haut la main. Leur menu brunch est vraiment délicieux et original. D’abord, dans ce décor sorti tout droit d’un tableau Pinterest, on nous sert un plateau de fruits et quelques petites gâteries. Dents sucrées et carnivores ont amplement le choix : saumon fumé maison, sandwich-déjeuner et déjeuner d’œufs traditionnel ou encore brioche à la cannelle. Toutefois, il vous faut goûter à leurs crêpes au babeurre, fourrées d’une compote de fruits et de crème de citron. Ce sont les crêpes les plus fluffy en ville! Ça goûte le ciel! J’ai aussi dégusté leur croustillant et savoureux poulet frit de Jon, avec pain de campagne, sauce piquante, salade de chou épicée et polenta rissolée... Je sais, vous avez l’eau à la bouche! (Servi de 10h30 à 15h00, 5626 Avenue Monkland, Montréal)