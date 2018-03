Ces adieux auxquels personne ne croit

Il paraît que Rod Stewart aurait dû se la fermer, la semaine dernière, quand il a dit tout haut ce que plusieurs ont pensé tout bas : que la tournée d’adieu d’Elton John n’est qu’une stratégie pour vendre plus de billets.

« C’est malhonnête. Ce n’est pas rock and roll », a-t-il martelé lors d’une entrevue avec l’animateur américain Andy Cohen.

Photo d'archives, Martin Chevalier

« Si un jour je prends ma retraite, je ne ferai pas d’annonce. Je vais simplement disparaître », a ajouté la légende du rock, qui a fêté en janvier ses 73 ans.

À en croire certains commentateurs de la chose musicale, Stewart a été trop loin. « Tais-toi », lui a même lancé un chroniqueur du NME, en laissant entendre que les fans adorent ces faux adieux qui laissent entrevoir des retrouvailles.

Désolé, cher collègue que je ne connais pas, mais je trouve plutôt rafraîchissant qu’une star de la magnitude de Sir Rod appelle un chat un chat.

Vous y croyez ?

Parce qu’une vedette rock qui annonce une tournée d’adieu, c’est comme un politicien qui part en campagne électorale en promettant du changement.

Plus personne ne croit à ça.

Je veux dire, vous pensez vraiment qu’Elton John va ranger ses costumes de scène extravagants quand sa tournée prendra fin dans trois ans ? Peut-être qu’il est sincère quand il dit qu’il veut arrêter (quoi qu’il faille se souvenir qu’il avait déjà juré de ne plus faire de concert en 1977), mais on voit mal comment il pourra résister à la tentation de faire quelques dollars de plus s’il affiche toujours une bonne santé après cette tournée. Il aura alors 74 ans.

Gardez en mémoire que Charles Aznazour monte encore sur scène régulièrement. Il a 93 ans.

Mon scepticisme, et le vôtre, se justifient pleinement quand on fait une nomenclature des artistes qui ont annoncé une tournée d’adieu avant de changer d’idée et de reprendre la route. Ça remonte à loin. Le légendaire Frank Sinatra a déjà fait le coup. Tout comme Cream, The Who, Kiss, Cher, et la liste est longue.

Ces annonces d’ultime tournée sont devenues si peu crédibles que les membres de Mötley Crüe ont signé, devant les caméras, un contrat de « cessation des activités de tournées » quand ils ont dévoilé les plans de leur propre tournée d’adieu, en 2014.

Question : Qui poursuivra qui s’ils remontent sur scène ?

Preuve que l’industrie de la tournée d’adieu est lucrative, Elton John est loin d’être le seul à avoir annoncé sa retraite depuis le début de 2018. Paul Simon, Lynyrd Skynyrd et Slayer ont chacun indiqué que leur prochaine série de concerts serait la dernière.

On a bien hâte de voir qui a dit la vérité et qui nous en a passé une petite vite.

La liste de la semaine

Les nouveautés

5 succès de Bon Jovi (au Centre Bell les 4 et 5 avril)

Nos suggestions

Boarding House Reach / Jack White

Le nouveau Jack White ne fait pas l’unanimité. C’est parfois signe qu’on a quelque chose de monumental entre les mains. Et c’est le cas avec cet album d’une richesse musicale infinie, qui fait office de cours d’histoire tant le blues-rock de l’ami Jack s’alimente de soul, de funk et même d’électro.

Kiddo / Jessie Reyez

Presque tout le monde se fiche des Juno au Québec. J’aimerais quand même porter à votre attention un nom : Jessie Reyez, sacrée révélation de l’année, dimanche soir. Dans le rayon des musiques urbaines, son EP, paru en avril 2017, étale tout le talent et le chien de cette Torontoise promise à un brillant avenir.