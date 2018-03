Courir au pays de Kim

Courir un marathon n’a plus de secrets pour Patrick Arseneault, qui compte 25 ans d’expérience de course à pied derrière la cravate. Membre du Club des 7 continents, réservé aux athlètes qui ont complété au moins un marathon dans chacun des continents du monde, il s’attaque maintenant à l’un de ses plus grands défis sur le plan culturel alors qu’il prendra le départ, le 8 avril, du Marathon de Pyongyang, en Corée du Nord.

Le marathonien d’expérience part demain pour la Chine, où il passera quelques jours avant de se diriger vers la capitale nord-coréenne.

Voyager en Corée du Nord ne se prévoit pas en claquant des doigts et Patrick Arseneault planifie cette excursion depuis un an. C’est que le tourisme, là-bas, y est extrêmement contrôlé. Impossible de partir à l’aventure avec son sac à dos pour y découvrir ses plus grands secrets.

M. Arseneault a eu recours au groupe Koryo Tours, une agence basée en Chine et l’une des seules à organiser des voyages au pays de Kim Jong-un, pour y parvenir. Avant de partir, le coureur, qui aura 47 ans le jour du marathon de Pyongyang, a dû éplucher un document d’une vingtaine de pages sur les lignes à ne pas franchir en territoire nord-coréen.

« Ce qui pourrait me faire peur, c’est si je fais un geste qui, pour nous, est anodin, mais qui a une grande signification pour eux. Je suis averti et au courant de ce que je peux ou ne pas faire. Par exemple, si j’ouvre un journal et que je le plie sur la photo d’un dirigeant, c’est considéré comme une faute assez grave », explique-t-il.

L’athlète amateur ne s’en fait toutefois pas trop. Au cours de sa carrière de marathonien nomade, Arseneault mentionne avoir toutefois compris que les choses sont souvent mieux sur place que ce qu’on peut en entendre de l’extérieur.

Photo d’archives, stevens leblanc

Constamment suivi

Une fois en Corée du Nord, Patrick Arseneault n’aura pas le loisir d’aller déambuler dans les rues de Pyongyang à sa guise. Aucun touriste étranger n’y est autorisé, d’ailleurs, à moins d’être accompagné des deux guides qui leur sont attitrés à leur arrivée au pays.

Pourquoi deux ? Afin de s’assurer que ni l’un, ni l’autre, ne déroge du message de propagande véhiculé par le gouvernement.

« Les guides sont avec nous 24 h sur 24. Il nous sera impossible de quitter l’hôtel sans eux. Si tu respectes ça, la Corée du Nord est probablement l’un des endroits les plus sûrs. Tu es toujours entouré de deux personnes qui s’arrangent pour que tout aille bien. »

Ces guides résideront également au même hôtel que Patrick Arseneault, l’hôtel Yanggakdo situé sur l’île de Yanggak, à deux kilomètres du centre-ville de Pyongyang. Pas sur le même étage, toutefois.

Non, l’étage réservé aux guides n’offre pas d’accès à des chaînes de télévision étrangères.

Seul au centre-ville

En fait, il est faux de dire que Patrick Arseneault sera suivi 24 h sur 24 par le duo de guides. Il existe une seule façon de parcourir les rues de Pyongyang par soi-même et c’est en participant au marathon qui n’est ouvert aux coureurs amateurs « étrangers » que depuis 2014.

Les marathoniens qui s’y inscrivent sont toutefois avertis : il est strictement interdit de quitter les limites du parcours, ne serait-ce que pour soulager une envie pressante. Des soldats de l’armée nord-coréenne seront installés tout au long du parcours et s’assureront qu’aucun coureur ne déroge à cette règle.

Le départ, tout comme l’arrivée, se fera dans le stade Kim Il-sung, pouvant accueillir 50 000 personnes, qui sera rempli au maximum de sa capacité.

Retour en train

Une fois son marathon complété, Arseneault remettra de nouveau le cap sur la Chine, seul lien transitoire avec la Corée du Nord. Toutefois, il le fera en train, dans l’espoir de découvrir, un peu, l’arrière-pays qu’on tente si strictement de cacher aux touristes.

« Je comprends très bien que c’est eux qui vont décider de ce que je vais voir ou non. Je ne suis pas dupe. Ils ne m’amèneront pas là où il y a de la pauvreté. Par contre, je ne veux pas voir seulement la capitale. En train, je verrai du paysage et une partie de ce qu’est réellement la vie pour les Nord-Coréens. »

Aucun Américain admis

Depuis 2014, entre 500 et 1000 marathoniens amateurs étrangers convergent annuellement vers la Corée du Nord pour participer au Marathon de Pyongyang, dont le plus gros contingent provient des États-Unis. Cette année, ce sera différent puisque, depuis le 1er septembre dernier, il est interdit aux détenteurs de passeports américains de voyager en Corée du Nord.

Patrick Arseneault fera donc partie des seuls représentants de l’Amérique du Nord à Pyongyang. Cette année, environ 500 marathoniens de l’étranger participeront à la course du 8 avril. L’an dernier, un millier de coureurs étrangers avaient fait de même.

Évidemment, le règlement du gouvernement américain a fortement contribué à cette baisse, tout comme les nombreuses manchettes négatives provenant de Corée du Nord.

« Depuis le milieu de l’an dernier, le tourisme a chuté en Corée du Nord, mentionne le directeur général de Koryo Tours, Simon Cockerell. Toutes les nouvelles qui sortent de ce pays sont mauvaises, particulièrement l’an dernier. La perception des gens est que c’est un pays où il est impossible d’aller. Pourtant, ce n’est pas le cas. »

Aucun problème

M. Cockerell envoie des gens en Corée du Nord depuis 1993, et ce, sans problème.

« Le gouvernement coréen ne s’est jamais interposé. Envoyer des gens en Corée du Nord requiert le même procédé que pour n’importe quelle autre destination. Nous devons fournir une copie du passeport ainsi que quelques informations sur le voyageur. Les demandes de visas ne sont presque jamais refusées. Le seul problème avec la Corée, c’est que c’est un endroit relativement dispendieux à voyager. Tu ne peux pas partir avec ton sac à dos ou te dénicher des endroits sur Airbnb », mentionne-t-il.

Le Britannique, qui réside maintenant à Pékin en Chine, ajoute que le Marathon de Pyongyang est l’événement touristique le plus important de l’année en Corée du Nord. Chaque année, l’affluence lors de cette période contribue à plus de 20 % de toutes les recettes touristiques du pays.

D’ailleurs, il a été recommandé à Patrick Arseneault d’éviter toute forme de représentation du drapeau du Canada. Par simple mesure préventive, le Canada étant perçu parfois de façon péjorative en raison de ses liens avec les États-Unis.

Membre du club des 7 continents depuis 2005

Les marathons qui lui ont permis d’y faire son entrée