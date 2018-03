Marissal affirmait en 2016 que la souveraineté était dépassée

L’ancien chroniqueur politique Vincent Marissal songe à se porter candidat pour le parti souverainiste Québec solidaire dans Rosemont le 1er octobre, mais en 2016, il affirmait que le projet d’indépendance était totalement dépassé et n’intéressait plus les jeunes.

Dans une entrevue accordée à Terence McKenna à l’émission The National, diffusée à CBC en novembre 2016, Vincent Marissal avait affirmé que même des changements d'approche radicaux ne pourraient pas raviver le désir d'un autre référendum au Québec.

«Il n'y a plus d'appétit pour ça (la souveraineté). Nous avons passé à travers deux référendums, c'est une chose très émotive à faire. Nous l’avons fait deux fois, et les deux fois, le camp du "non" a gagné. Je pense que nous n'avons pas l’énergie pour traverser cela à nouveau et refaire ce débat. Et l’enjeu principal pour le PQ est que les jeunes ont tourné le dos à la souveraineté», avait-il alors déclaré.

Vincent Marissal avait aussi indiqué que selon lui, les jeunes s’intéressent désormais à «la mondialisation, l'environnement, la lutte pour les changements climatiques».

«Je pense qu'ils sont ailleurs. Je pense que la souveraineté, c’était le combat de leurs grands-parents en fait», a-t-il conclu.

Pourtant, l’un des principaux articles du programme de Québec solidaire (QS) est l’indépendance du Québec.

«Nous considérons comme essentielle l’accession du Québec au statut de pays, mais aussi parce qu’elle est nécessaire à la préservation et au développement d’une nation unique par son histoire et sa culture en constante évolution, autour d’une langue commune qu’est le français», peut-on lire dans le programme de QS.

Dans son commentaire à CBC, M. Marissal reprochait aussi durement à Jean-François Lisée certains propos qu’il avait tenus au cours de la course à la chefferie; notamment la rhétorique identitaire et sa proposition d’interdire le voile intégral islamique au Québec.

«Je suis persuadé que M. Lisée ne croit même pas ce qu’il dit», avait-il soutenu.

Ce reportage qui refait surface nous donne donc un avant-goût du débat que M. Lisée et M. Marissal auront; car tout porte à croire qu'en octobre, le chef péquiste défendra, contre l’ancien chroniqueur, son siège de député de Rosemont, qu’il détient depuis 2012.

