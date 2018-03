Être un surfeur à Montréal

Plus de 20 000 surfeurs s’élancent sur leur planche près de la métropole année après année. Frédéric Asselin, 23 ans, présente ce monde de moins en moins marginal.

« Montréal est un endroit réputé mondialement pour le surf de rivière, dit-il. Dans un rayon de 30 minutes de route de Montréal, on compte six spots de qualité où surfer sur de belles vagues. »

Le hic : on ne peut pas tous les nommer. Outre Habitat 67 et la vague à Guy près de Verdun ou la Secret Spot et la Minnie Mouse de Chambly, les surfeurs locaux conservent dans le plus grand secret leurs endroits de prédilection pour s’adonner à leur art, et ce n’est pas par simple souci d’y minimiser l’attente lors des belles journées d’été.

« Il n’est pas question d’égoïsme. J’aime croire qu’on est une communauté généreuse, mentionne Frédéric Asselin. Mais il y a aussi un enjeu de sécurité. Si un surfeur se présente par exemple dans les rapides de Chambly sans savoir qu’il n’y a pas de contre-courant pour l’aider à revenir à son point de départ passé la “gueule du loup”, les risques sont énormes. »

Découvrir le surf de rivière

En surf de rivière, les surfeurs ne se laissent pas bercer par l’eau vive sur leur planche d’un point A à un point B. Plutôt, ils s’exercent sur des vagues stationnaires, c’est-à-dire ces vagues permanentes qui se forment à des endroits précis, sur lesquelles ils peuvent enchaîner les prouesses jusqu’à ce que leurs jambes cèdent, ou que le prochain surfeur en ligne manifeste son impatience.

« Quand on apprend à surfer, on tombe tout le temps. C’est important d’être prêt à ça, dit l’athlète de 23 ans. Dans une démonstration pour la prise de photos, l’expert tombera lui-même à quelques reprises.

« Si tu ne tombes pas, c’est que tu n’essaies pas. Je me teste tout le temps pour apprendre de nouvelles figures, alors je tombe souvent », précisera-t-il après la séance.

« Le surf en rivière, c’est un sport de figures qui te laisse le temps de penser et de pratiquer tes choses. C’est une bonne école », dit Frédéric.

Parce que quand tu arrives dans l’océan, la vague ne te laisse pas la chance de te reprendre...

De la rivière à l’océan

Montréal a beau être un endroit réputé pour son surf en eau vive, les attraits du fleuve ne font pas le poids face à ceux de la mer.

« Surfer ici, c’est pour patienter jusqu’à la prochaine sortie sur l’océan », dit Frédéric Asselin. Comme les surfeurs les plus motivés, le passionné étudie à tout instant les prévisions

météorologiques et consulte les conditions des vagues de toute la cote est, puis il suit le cap où les vagues seront les plus prometteuses.

« Je reviens du Rhode Island. Sept petites heures de route et des conditions parfaites ! » dit Frédéric Asselin. Il précise à ma demande. « Il faisait -8 oC, mais les vagues étaient belles. On devait aller au Maine, mais les prévisions ont changé à la dernière minute. »

Pour le passionné, il n’est pas question d’attendre les belles journées ensoleillées de l’été, de surfer un peu et puis de profiter des joies de la plage. Il surfe 12 mois par année (« je n’ai pas eu le temps de faire beaucoup de ski cet hiver, je surfais trop »), et il aime les bons côtés du mauvais temps : l’absence de foule.

« Le surf de rivière, c’est un bon plan B, et on vit à un bel endroit pour le pratiquer, dit Frédéric Asselin. Mais l’océan, c’est autre chose. Et on n’a pas le problème de la glace l’hiver. »

