Heures supplémentaires: une année record pour les infirmières de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES | L’année financière qui prendra fin samedi sera marquée par un record en ce qui a trait aux heures supplémentaires payées par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

«Jour après jour, c’est du temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire», a rappelé Nathalie Perron, de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Depuis trois ans, le temps supplémentaire ne cesse d’augmenter pour le personnel hospitalier.

Au cours de l’exercice financier s’échelonnant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec avait payé 161 274 heures supplémentaires à ses infirmières.

Un nombre qui avait grimpé à 179 695 heures pour la même période en 2016-2017.

Selon des données obtenues par la loi d’accès à l’information, on anticipe un record de 221 218 heures supplémentaires payées pour l’année en cours.

«Les gens sont épuisés, on a de plus en plus de cas d’assurance salaire. Il faut lancer des mesures concrètes et le ministre doit comprendre ça!» selon Mme Perron.

Pas mieux pour les préposés

À quatre reprises au cours de l’année 2017, les infirmières de la région ont collectivement travaillé plus de 18 000 heures supplémentaires au cours d’un même mois.

La situation n’est pas tellement plus reluisante chez les préposés aux bénéficiaires, pour qui le nombre d’heures supplémentaires a grimpé de 80 000 heures en deux ans seulement.

Un budget tièdement accueilli

Le budget du gouvernement provincial déposé mardi prévoit une enveloppe additionnelle de 372 millions $ pour le réseau de la santé.

«On s’est fait couper 44 millions $ ces dernières années en Mauricie. Ils nous enlèvent 1 $ et, aujourd’hui, nous redonnent 50 cents et on devrait être contents?» a pesté Pascal Bastarache de la CSN.

Le budget du ministère de la Santé augmente d’environ 4,6 % cette année. Le problème, selon la FIQ, c’est que les frais de fonctionnement sont aussi en hausse.

«Les salaires augmentent et le matériel aussi. Ça ne laisse pas vraiment beaucoup d’argent neuf pour amener des solutions concrètes et pour embaucher», a conclu Mme Perron.

La région compte actuellement sur 3500 infirmières et 2400 préposés aux bénéficiaires.