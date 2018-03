Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Catherine Leduc

L’artiste Catherine Leduc passe à Montréal en compagnie de l’auteure et compositrice folk Marie Claudel dans le cadre d’une courte tournée pour son plus récent album, Un bras de distance avec le soleil, sorti au printemps dernier. La musicienne a sorti son tout premier opus solo Rookie en 2014. Elle aussi connu comme l’une des moitiés du groupe Tricot machine qu’elle avait formé en 2004 avec Matthieu Beaumont et avec qui elle avait gagné plusieurs prix dont le Félix de la Révélation de l’année en 2007. *Ce soir à 21h à la Casa del Popolo, 4873 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Musique : Eden

Le jeune artiste irlandais Jonathan Ng, alias Eden, est de passage dans la métropole pour présenter son premier album studio intitulé Vertigo. Le musicien qui s’identifiait jadis comme The Eden Project joue aujourd’hui de la musique de style indie pop plutôt différente de ces projets passés. L’artiste électro-pop Vérité, qui a sorti son premier album en février, assurera la première partie du spectacle. *Ce soir à 20h au Théâtre Corona, 2490 rue Notre-Dame Ouest

Musique : Bernice

Le groupe torontois Bernice donne un concert ce soir pour notamment présenter leur plus récent EP sorti l’été dernier. La formation montréalaise Lune très belle et le groupe originaire de New York Erica So joueront aussi au cours de la soirée. Cet évènement musical est une bonne occasion de voir en spectacle trois groupes émergents qui méritent d’être entendus. *Ce soir à 21h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Cinéma : Foxtrot

Ce film en hébreu sous-titré en français ou en anglais de Samuel Maoz raconte l’histoire d’un couple heureux qui apprend que leur fils de 20 ans est mort durant son service dans l’armée israélienne. Suite à cette terrible nouvelle, les deux parents cherchent à comprendre pourquoi et comment ils ont perdu leur fils chéri. *Sorti en salle le 23 mars

Danse : À nouveau sauvage

Ce spectacle de danse contemporaine présenté par Tangente Danse comprend deux prestations qui mettent en scène, d’une façon ou d’une autre, des interprètes pouvant être seulement à demi-humains. Boxher de la chorégraphe et interprète Kimberley de Jong présente une expérience qui semble aussi troublante qu’intrigante. Vivarium de Lucy M. May met en scène deux danseuses accompagnées d’un musicien jouant en direct une bande sonore électroacoustique. *Ce soir à 19h30 au Wilder, 1435 rue de Bleury

Musique : Diogo Ramos

Le musicien et chanteur brésilien Diogo Ramos saute sur les planches du O Patro Vys ce soir pour lancer Samba sans frontières, son plus récent album qui mélange selon l’artiste la musique de son pays natal et celle du Québec. Le compositeur et interprète a aussi réalisé et produit les albums de quelques artistes, dont Romel Ribeiro en 2012 et Paulo Ramos en 2014. *Ce soir à 20h30 au O Patro Vys, 365 avenue du Mont-Royal Est

Je reste

Livre : Quarantaine de Patrick Nicol

Ce livre regroupant les romans La blonde de Patrick Nicol, pour lequel il a gagné le Grand prix littéraire de la ville de Sherbrooke en 2006, La notaire et Nous ne vieillirons pas est une excellente façon de s’initier au travail du romancier originaire de Chicoutimi. Ces trois œuvres ont toutes été publiées entre 2005 et 2009. *Sorti en librairie le 21 mars

Album : Rock Poutine de Perdrix

Ce premier album du groupe Perdrix réalisé par Navet Confit mélange, comme son nom un peu caricatural le suggère, une bonne touche d’humour irrévérencieuse à une musique qui mixe les styles. Le résultat final démontre beaucoup de potentiels pour l’excentrique formation. Le groupe sera en spectacle aujourd’hui à 21h au Quai des Brumes pour lancer l’album. *Sorti le 26 mars

Jeu vidéo : A Way Out

Les amateurs de jeux vidéo coopératifs où on doit s’asseoir et jouer avec un compagnon comme dans le « bon vieux temps » aimera fort probablement A Way Out, un jeu où vous incarnez deux prisonniers aux caractères très différents devant travailler ensemble pour s’en sortir. Ce projet des créateurs de Brothers – A Tale of Two Sons permet de jouer en ligne avec un ami avec seulement une copie du jeu. *Sorti le 23 mars