La communauté veut poursuivre les Oblats

UNAMEN SHIPU | Les Innus d’Unamen Shipu songent à poursuivre les Oblats pour les agressions sexuelles et physiques commises par le père Alexis Joveneau et dont Le Journal fait état depuis vendredi.

Les démarches en vue d’une poursuite n’en sont qu’à leurs débuts. Le chef Bryan Mark et ses conseillers ont fait appel à l’avocat Alain Arsenault pour savoir s’il y a possibilité de poursuite ou d’action collective contre la congrégation des Oblats, qui était responsable d’Alexis Joveneau.

Me Arsenault est d’ailleurs en Basse-Côte-Nord pour rencontrer les victimes.

Au cours des dernières années, plusieurs congrégations religieuses ont été touchées par de telles poursuites.

Par exemple, en juillet 2014, un juge a ordonné aux prêtres rédemptoristes de verser 17 millions $ à leurs victimes.

Début de mandat difficile

M. Mark, qui a commencé son mandat comme chef dans la communauté d’Unamen Shipu au mois d’août dernier, n’a jamais pensé qu’il se retrouverait face à de telles dénonciations. Selon lui, le secret des Innus a été trop longtemps gardé.

« Avant, les gens en parlaient, mais en catimini. Personne n’osait se lever et dénoncer officiellement. Avec les témoignages entendus dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ça a ouvert une porte, ça leur fait réaliser ce qu’ils ont vécu », a dit le chef Bryan Mark.