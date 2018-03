Le budget de la victoire?

Les libéraux comptent sur leur budget pour remonter la pente et nous faire oublier leur attitude peu reluisante des derniers jours et les insultes gratuites qu’ils ont lancées à leurs adversaires.

Mais cela sera-t-il suffisant ?

Rien n’est moins sûr.

UN TRUC VIEUX COMME LE MONDE

Primo, on n’est pas en 1958, mais en 2018.

On a vu neiger, comme dirait l’autre.

Le gouvernement a beau se péter les bretelles en montrant toutes les belles dépenses qu’il vient de faire, on sait qu’il a payé ces cadeaux en coupant çà et là dans son offre de services.

Je te serre la ceinture pendant trois ans, je dégage une marge de manœuvre de quelques millions ce qui me permet de réinvestir de l’argent dans le système juste avant les élections – on connaît la chanson, on n’est pas né d’hier !

Si les élections avaient lieu dans deux ou trois mois, cette stratégie (serrage de ceinture suivi d’un saupoudrage de dépenses) pourrait effectivement les aider.

Mais les élections, qui ont maintenant lieu à date fixe, se dérouleront en octobre. D’ici là, beaucoup d’eau va couler sous les ponts et les libéraux risquent encore de se mettre les pieds dans la bouche.

Ajoutez à ça le manque de mémoire légendaire des Québécois (dans sept mois, qui va se souvenir de ce beau gros budget ?), et vous vous retrouvez avec un gros point d’interrogation.

Autre chose : c’est bien beau, multiplier les subventions, augmenter les dépenses et ajouter de nouveaux services, mais plusieurs Québécois auraient préféré recevoir des baisses de taxes et d’impôts.

« Donne-moi plus de sous, et je déciderai comment je les dépenserai ! »

Ou, comme le chantaient Les Colocs : « Passe-moi la puck et je vais en compter des buts ! »

Pour beaucoup de Québécois qui s’apprêtent à voter CAQ, une dépense, même belle, reste... une dépense !

À quoi ça sert de compresser les dépenses pendant trois ans si c’est pour ouvrir les vannes juste avant les élections ?

LES MAUVAISES ODEURS

Et puis, il est peut-être trop tard pour les libéraux pour renverser la vapeur.

Quand une femme décide de prendre ses cliques et ses claques et de lever les feutres, le bonhomme a beau se pointer avec un bouquet de roses et une boîte de chocolats, la dame ne changera pas d’avis.

C’est AVANT que le gars aurait dû allumer !

Quand bobonne a acheté son billet d’autobus et fait sa valise, il est déjà trop tard...

Pas sûr qu’il suffit de saupoudrer çà et là de belles petites dépenses pour faire oublier tous les boulets, tous les fantômes et tous les squelettes que le gouvernement traîne.

Certaines odeurs sont tellement fortes qu’elles réussissent à percer même les plus puissants déodorants.

Plusieurs Québécois trouvent le gouvernement Couillard fatigué, usé à la corde. Ce budget tiguidou gonflé au botox et aux stéroïdes leur fera-t-il changer d’idée ?

Personnellement, j’en doute.

Mais je peux me tromper.

Rien de plus volatile que l’électorat québécois.

UNE MESURE CONTROVERSÉE

En terminant, un mot sur les CPE gratuits pour les enfants d’assistés sociaux.

Une autre bonne raison de rester à la maison et de ne pas aller travailler au salaire minimum !