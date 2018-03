Le but d’une vie

Au printemps 1986, alors qu’il n’avait que 20 ans, Petr Svoboda faisait partie d’un groupe de jeunes joueurs fort talentueux qui avaient aidé le Canadien à remporter la coupe Stanley.

On se souvient que le frêle défenseur avait déserté la Tchécoslovaquie, un pays sous l’emprise du régime communiste, et que Serge Savard avait su l’attirer à Montréal afin de pouvoir le repêcher au cinquième rang en 1984, au Forum.

Ce qu’on a parfois tendance à oublier, c’est que Svoboda s’est surtout couvert de gloire en 1998, lorsqu’il a marqué l’unique but de la finale pour la médaille d’or remportée par l’équipe de la République tchèque au tournoi olympique de Nagano.

La formation tchèque avait auparavant causé une énorme surprise en battant l’équipe canadienne par la marque de 2 à 1 en demi-finale grâce à un but de Robert Reichel aux dépens de Patrick Roy en tirs de barrage. Marc Crawford avait eu la « brillante » idée de ne pas utiliser les services de Wayne Gretzky durant cette fusillade, lui préférant Theoren Fleury, Raymond Bourque, Joe Nieuwendyk, Eric Lindros et Brendan Shanahan. Dominik Hasek les avait tous stoppés.

Pourquoi rappeler tout cela 20 ans plus tard ? Parce que la nouvelle plate-forme Olympic Channel a présenté aux médias montréalais mercredi soir un excellent documentaire intitulé The Nagano Tapes, dans lequel on nous fait revivre l’exploit de la formation tchèque lors de ce premier tournoi olympique de hockey regroupant les meilleurs joueurs de la LNH.

Ce film raconte l’histoire d’une équipe que personne n’avait vue venir et le récit d’une victoire qui a marqué l’histoire du hockey international. Les amateurs peuvent le visionner gratuitement en se rendant sur le site www.olympicchannel.com.

La fierté d’un pays tout entier

« Ce sont de merveilleux souvenirs. C’est émouvant de revoir ces images », a confié Svoboda après avoir assisté à la toute première présentation dans une salle de cinéma. Cette conquête de la médaille d’or à Nagano a engendré en République tchèque des célébrations qu’il qualifie « d’hystériques ».

« J’ai eu la chance de vivre la frénésie d’un défilé de la Coupe Stanley en 1986 à Montréal, mais en 1998, c’était un pays tout entier qui avait célébré notre victoire. De vaincre la Russie pour la médaille d’or a entraîné un immense mouvement de fierté pour le peuple tchèque. Avec le Canadien, j’étais trop jeune pour apprécier pleinement ce qui m’arrivait. Je croyais qu’on allait remporter d’autres coupes. L’équipe a toutefois perdu en finale en 1989 et j’ai été échangé aux Sabres en 1992. »

Des comparaisons injustes

Svoboda a toujours trouvé ça injuste lorsqu’on lui demande laquelle des deux conquêtes, la coupe Stanley ou la médaille d’or olympique, lui a apporté la plus grande satisfaction.

« Elles ont chacune marqué ma vie, a dit celui qui représente aujourd’hui, dans son rôle d’agent, une vingtaine de joueurs de la LNH et de la KHL. Nous étions négligés aux Jeux de Nagano. Il a fallu battre les Américains, les Canadiens et les Russes. J’ai marqué le but victorieux en finale à l’aide d’un bon tir frappé, mon meilleur en 15 ans de carrière ! On doit surtout cette conquête de la médaille d’or à notre gardien Dominik Hasek. Il avait été sensationnel. »

Le réputé journaliste montréalais Michael Farber a bien résumé la situation dans le film en déclarant que Hasek avait fait plus que voler des matchs.

« Il a volé le tournoi au complet », a-t-il dit.

Svoboda, qui avait profité d’un tournoi dans les rangs juniors pour déserter son pays en 1984, n’était pas intéressé à porter les couleurs de la formation nationale jusqu’à ce qu’Ivan Hlinka prenne les choses en main pour les Jeux de Nagano.

Serge Savard livre plusieurs commentaires pertinents dans ce film.

« Je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu’il a fait pour moi », a conclu Svoboda, 52 ans, qui travaille à New York, mais qui possède toujours une maison à Montréal.

► Au sein de cette formation tchèque, il y avait aussi Jaromir Jagr, Roman Hamrlik, Robert Lang, Milan Hejduk, Martin Rucinsky, Jiri Slegr, Jaroslav Spacek et Vladimir Ruzicka. Svoboda a disputé 1028 matchs en saison régulière dans la LNH, récoltant 399 points. Il a disputé 534 rencontres avec le Canadien avant d’être échangé aux Sabres le 10 mars 1992 en retour des services de Kevin Haller.