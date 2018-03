Le Rocket s'entend avec Adam Plant

Le Rocket de Laval a accordé un contrat d'un an à un volet pour la saison 2018-2019 au défenseur Adam Plant, mercredi.

L'arrière de l'Université de Denver se joindra à la formation de la Rive-Nord pour la fin de la saison avec un contrat d'essai professionnel. L'athlète de 22 ans a complété sa quatrième saison dans la NCAA, récoltant six buts et cinq passes en 32 rencontres.

L’essai de Robert Hamilton est terminé

Plus tôt en journée, le Rocket avait annoncé avoir mis fin à l'essai du défenseur Robert Hamilton, 24 ans, a disputé trois matchs avec le club-école du Canadien de Montréal cette saison et a été blanchi, affichant un différentiel de -3. Plus tôt dans la campagne, il avait évolué avec les Thunderbirds de Springfield, filiale des Panthers de la Floride dans la Ligue américaine de hockey, amassant 12 points en 30 sorties.

L’Albertain n’a jamais joué dans la Ligue nationale depuis le début de sa carrière.

La troupe de l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre visitera les Marlies de Toronto en soirée.