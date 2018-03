Le tirage de la Loto Courteau se tiendra le 5 avril

CHARLOTTETOWN | Le tirage de la loterie de la LHJMQ qui sert à déterminer les positions un à cinq de la prochaine séance de repêchage, sera télédiffusé en direct des studios de TVA Sports, le jeudi 5 avril, à 19h.

Détenteurs du 18e et dernier rang, les Sea Dogs de Saint John, propriétaires de neuf boules dans la sphère creuse, possèderont les meilleures chances mathématiques (42%) d’obtenir le 1er choix.

Les Cataractes de Shawinigan (28%, 6 balles), Les Islanders de Charlottetown (3 balles, 14%), les Saguenéens de Chicoutimi (2 balles, 10 %) et le Phoenix de Sherbrooke (1 balle, 5%).

À noter que les clubs ne peuvent reculer de plus de deux rangs. L’an dernier, avec un taux de succès minimal, l’Océanic de Rimouski avait obtenu le premier choix et sélectionné quelques semaines plus tard l’attaquant Alexis Lafrenière. Si la cathédrale de Rimouski n’était pas fermée au public depuis 2014, pariez de Serge Beausoleil y ferait bruler un lampion chaque semaine.

SÉRIE CANADA/RUSSIE

Les villes de Sherbrooke et Drummondville accueilleront, les 13 et 15 novembre, les matchs de la Série Canada-Russie CIBC disputés sur le territoire de la LHJMQ.

À nouveau, cette série de six parties débutera dans l’Ouest par des arrêts à Kamloops et Vancouver. Sarnia et Oshawa sont les deux concessions de l’OHL qui recevront les Kamarades. Depuis 2003, les équipes de la LCH ont compilé une fiche de 61-22-1-6 et ont remporté 12 des 15 séries, notamment les trois dernières.

LES ANCIENNES GLOIRES

Après avoir diverti les fans de hockey mercredi soir à Summerside, des Légendes de la NHL disputeront une partie amicale jeudi soir au EastLink Centre. Pour les nostalgiques, sachez que Raymond Bourque, Chris Nilan, John Leclair et quelques autres parfois sexagénaires seront de la partie.

Les billets à 20 $ donnent accès aux gradins, ceux à 50 $ à une visite du vestiaire et un accueil personnalisé et une poignée de main coutera 80 $.

Les bénéfices seront versés à une cause appuyée par le club Lions. Il y a toutefois lieu de se questionner sur le timing de la présentation de cette partie, puisque les amateurs de hockey du coin auront un menu de quatre matchs en autant de soirs cette semaine.

On vous rappelle qu’au dernier recensement, Charlottetown comptait 36 000 habitants.