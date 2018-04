L'effet Meghan Markle

Le trench hybride

Pour 2018, le trench passe en mode hybride et rejoint les incontournables de la saison. Qui plus est, c’est l’article de choix pour accueillir le thermomètre qui passe au-dessus de zéro. L’imperméable est détourné, revisité, déconstruit et proposé dans une multitude de matières. Le trench beige traditionnel se fait discret et laisse les réinterprétations créer la convoitise. Elles font office de robes les soirs de premières. Elles peuvent aussi prendre des allures de peignoirs sensuels. Leurs coupes classiques sont incendiaires en cuir verni rouge ou juste assez vintage en nuances poudrées.