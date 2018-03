Les 10 joueurs autonomes les plus convoités en 2018

Le marché des joueurs autonomes sera riche en attaquants de qualité cet été dans la LNH, dont le centre élite John Tavares.

Malheureusement pour les partisans du Tricolore, ce ne sera pas là que Marc Bergevin pourra considérablement améliorer sa défensive.

Pour ce qui est des attaquants, c'est une tout autre histoire. Des joueurs comme John Tavares, David Perron et James Neal peuvent tous signer une entente là où le cœur – mais surtout, l'argent – les appellera.

*Les statistiques de ce texte sont en date du 28 mars.

John Tavares - 33 B, 45 P, 78 PTS

À Montréal, on le voit dans notre soupe. Enfin, un vrai centre de premier plan, un meneur encore jeune et fringant, qui fait bien paraître tous ceux qui jouent à ses côtés.

Tavares a cependant martelé qu'il souhaitait rester avec les Islanders. Il ne fera pas de cadeau. Sans surprise, il commandera un salaire bien plus important que les six millions qu'il a encaissés cette saison.

David Perron - 16 B, 50 P, 66 PTS

Le Québécois aura (déjà!) bientôt 30 ans. Après sa campagne de près d'un point par match, il fera sauter la banque. Si ce n'est pas à Vegas, ce sera ailleurs. Le temps file, et il voudra certainement encaisser un maximum de dollars au cours des prochaines années.

Martin Chevalier / JdeM

John Carlson - 15 B, 49 P, 66 PTS

Le bassin de défenseurs disponibles est loin de déborder, ce qui explique pourquoi Carlson sera extrêmement couru.

À 28 ans, le droitier est dans la fleur de l'âge. Sous contrat pour 4 M$, il profitera d'une belle augmentation.

Photo USA Today

Evander Kane - 28 B, 25 P, 53 PTS

Parlant de joueurs arrivant à maturité, Kane semble faire partie du groupe. Il a enregistré sa deuxième saison consécutive d'au moins 28 buts, en plus de produire à la hauteur d'un point par match depuis son arrivée sur la côte ouest.

Selon ses commentaires, il semble vraiment se plaire sous le soleil de San Jose.

Les Sharks auront de grosses décisions à prendre, avec les contrats de Joe Thornton, Joel Ward, Jannik Hansen et Eric Fehr qui viennent tous à échéance cet été.

AFP

James Van Riemsdyk - 34 B, 18 P, 52 PTS

Les Leafs ont la plupart des éléments en place pour s'assurer du succès à long terme.

Brendan Shanahan aura du travail à faire, puisqu'en plus de Van Riemsdyk, les deux assistants Tyler Bozak et Leo Komarov ont besoin de nouveaux contrats.

Photo AFP

Paul Stastny - 15 B, 35 P, 50 PTS

On ne peut plus s'attendre à des saisons de 70 points de la part du vétéran. Son monstrueux contrat de 7 M$ par année vient à terme, et il recevra sans doute une tonne d'appels d'équipes à la recherche d'un centre polyvalent capable de jouer de grosses minutes, soir après soir.

AFP

James Neal - 24 B, 18 P, 42 PTS

Un peu comme son coéquipier David Perron, Neal, 30 ans, tentera de soutirer le maximum de son prochain contrat.

Par contre, contrairement à Perron, il a connu deux saisons consécutives légèrement en deçà des attentes, ce qui devrait influencer négativement son pouvoir de négociation.

photo AFP

Antti Raanta - 18-16-6, MBA de 2,34, % de ,927

Raanta a enfin eu la chance de se valoir comme gardien numéro un pendant une saison complète.

Bien qu'il joue pour une équipe de bas de classement, il a bien tiré son épingle du jeu, affichant une moyenne de buts accordés de 2,34 et un pourcentage d'efficacité tout aussi surprenant de ,927.

Les Coyotes ont connu un mois de mars plus que respectable, et s'entendre avec Raanta sera sans doute leur priorité à la fin de la saison.

Photo d’archives

Mike Green - 8 B, 25 P, 33 PTS

Le marché des défenseurs vétérans capables de jouer 20 minutes par match, d'agir comme quart-arrière de l'avantage numérique et d'inscrire une quarantaine de points n'est pas extrêmement varié cette année. Green en fait partie. Il a été au cœur de rumeurs de transactions en février, ce qui indique possiblement son départ de Detroit.

Photo AFP

Jonathan Bernier - 18-11-2, MBA de 2,83, % de ,913

​Malgré des statistiques moyennes, il a permis à l'Avalanche de rester au plus fort de la course aux séries en l'absence de Seymon Varlamov. Son âge (29) et son salaire raisonnable pourraient lui permettre de se démarquer de Kari Lehtonen et de Jaroslav Halak, qui deviendront eux aussi joueurs autonomes.