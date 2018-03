Pénitencier «super-max»: un détenu veut intenter une action collective

Un dangereux détenu autochtone ayant séjourné au pénitencier « super-max » veut intenter une action collective contre l’État pour ce qu’il considère être une atteinte à la dignité humaine.

« Un transfert à l’Unité spéciale de détention [USD] constitue [...] un tunnel sans fin », affirme sans détour Derick Campeau, dans la poursuite rendue publique ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Campeau, qui purge une peine de prison à vie pour un homicide, réclame au minimum 50 000 $ de dédommagement pour chaque détenu ayant séjourné dans ce pénitencier de Saint-Anne-des-Plaines depuis 2015.

Car selon lui, cet établissement unique et réservé aux pires criminels au Canada ne respecte pas la Charte canadienne des droits et libertés, entre autres parce que la détention prolongée à l’USC correspondrait à un « traitement cruel et inusité ».

Conditions difficiles

Selon le document de cour, l’USD est réservé aux criminels qui présentent « un danger persistant » pour le personnel carcéral. Là-bas, un détenu est confiné à sa cellule 22 heures par jour. Lors des déplacements, tous les prisonniers son menottés dans le dos et les contacts humains sont limités.

« Les personnes incarcérées à l’USD n’ont qu’un accès limité à l’air extérieur et à la lumière naturelle », peut-on lire dans la requête.

Et pour ajouter à la souffrance, les détenus placés à l’USD ne savent pas combien de temps ils y resteront, causant ainsi des « préjudices psychologiques irréversibles ».

« Le peu de programmes accessibles et le manque de suivi réel du progrès des personnes incarcérées ne favorisent en rien leur réadaptation, et encore moins leur réinsertion sociale », indique le document de cour.

Nations Unies

Campeau, qui a séjourné 10 mois à l’USD, explique dans sa poursuite avoir des problèmes psychiatriques. Il a été diagnostiqué avec le trouble de l’alcoolisme fœtal, et a déjà tenté de s’enlever la vie.

Et son séjour de 10 mois lui aurait laissé plusieurs cicatrices, dont l’aggravation de son état mental.

Il rappelle que selon le rapporteur spécial des Nations Unies, l’isolement cellulaire pour plus de 15 jours est qualifié de « torture » ou de « traitement cruel, inhumain ou dégradant ».

Cet isolement provoquerait en plus des perturbations psychotiques, et ne « favorise en rien la réhabilitation et la réinsertion sociale », indique le document de cour.

C’est pour ces raisons que Campeau, qui est maintenant détenu en Colombie-Brittanique, réclame pour lui et les autres détenus 50 000 $, ainsi que 800 $ par jour de détention. Dans son cas, si le tribunal lui donne raison, il obtiendrait 290 000 $.

À moins d’un règlement à l’amiable, la demande sera présentée devant un juge d’ici les prochaines semaines.