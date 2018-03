On dit « être dans la soupe chaude » lorsque les choses ne vont pas très bien... Et on dit « quelle salade ! » quand tout est mêlé et un peu difficile à contrôler. Mais, heureusement, on ne dit rien sur les salades chaudes.

Eh oui, il faut bien distinguer salades et salades. Les fraîches avec, à la base, de petites laitues et des légumes crus sont agréables en été quand il fait chaud. La salade n’étant qu’un mélange de différents éléments, pourquoi ne pas essayer des légumes tièdes ou chauds comme base ?

Aujourd’hui les champignons, faciles à trouver, et un peu de fromage bleu (que vous pouvez remplacer par un fromage de votre choix), cuits dans une belle sauce, seront le clou du souper. Avec du bon pain, un peu de vin et de la joyeuse compagnie, on pourra même le servir pour un brunch de Pâques dimanche prochain.

Tout le monde connaît la salade de tomates et mozzarella, servie partout tout l’été. La nôtre, cette semaine, prend des airs de grandes tables, car nous la dresserons à partir de petites tomates tièdes qui baignent dans une huile infusée au basilic et de toutes petites boules de mozzarella. Une assiette délicate et printanière pleine de saveurs chaleureuses a chaque bouchée.

Salade chaude de champignons au fromage bleu

Un petit plat à offrir en entrée ou en plat. Si vous ajoutez un œuf poché, ce sera un beau plat pour un brunch du dimanche.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

4 c. à s. de beurre

1 branche de céleri finement hachée

1 oignon finement haché

1 gousse d’ail hachée

8 champignons de Paris hachés

½ c. à t. de cumin moulu

1 pincée de muscade râpée

2 branches de thym

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes

125 g (8 oz) de fromage bleu

2 c. a s. de gras de canard

12 champignons shiitaké

2 tranches de bacon cuit, hachées très finement

Sel et poivre moulu

Méthode

Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter le céleri, l’oignon et l’ail. Faire revenir à feu moyen 4 minutes. Ajouter les champignons hachés, le cumin et la muscade. Faire revenir 5 minutes. Ajouter le thym. Saler et poivrer. Verser le bouillon et porter à ébullition. Réduire le feu et couvrir la casserole. Cuire 5 minutes. Retirer du feu. Ajouter le fromage bleu. Pendant ce temps, dans un autre poêlon, faire fondre le gras de canard. Ajouter les shiitakés. Faire revenir à feu moyen 7 minutes. Saler et poivrer. Retirer du feu. Dans des assiettes, répartir le mélange de champignons et les shiitakés. Saupoudrez de miettes de bacon et servir immédiatement.

Salade de tomates à l’huile poivrée

Un petit air d’été pour cette salade tiède qui sublime tous les délices de la même salade estivale.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Infusion : 2 heures

Cuisson : 5 min

Ingrédients

250 ml (1 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1 bouquet de basilic, effeuillé

1 c. à s. de poivre noir moulu

450 g (1 lb) de petites tomates en moitié

225 g (8 oz) de mini mozzarella

2 radis en tranches fines

Sel

Méthode