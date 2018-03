Qui l’eut cru ? Les investisseurs préfèrent le Québec à l’Ontario

Le Québec bat l’Ontario en termes de titres de dette, rapporte Bloomberg. Ça sonne comme une petite revanche sur les années de sous-performance enregistrées auparavant.

À défaut de voir le Canadien battre les Maple Leafs, voilà qui vient consoler les Québécois. Enfin, ça console le marché surtout.

Les investisseurs en bons du gouvernement ont salué la prudence fiscale et la politique budgétaire de la Belle Province. En clair, ça veut dire que le gouvernement refuse de dépenser dans les services publics et qu’il préfère faire plaisir aux traders.

En effet, le budget québécois a pour but de faire balancer revenus et dépenses du gouvernement et d’éviter au plus les déficits.

Cette formule a tout de suite été récompensée par le marché, où le rendement pour l’obligation à 10 ans a atteint un retour sur investissement de 2,95% sur les douze derniers mois en date du 22 mars. Ce même taux n’a été que de 2,69% pour l’Ontario.

Dans la même lignée, la société de notation financière S&P a rehaussé la note du Québec à AA-, tandis que celle de l’Ontario est à A+.

Les agences de notation, dont l’indépendance et l’impartialité sont irréprochables (sarcasme), ont pour mission d’évaluer le risque de non-remboursement d’une entité. Les notes qu’elles donnent vont de D qui sanctionne un État ou entreprise en défaut de paiement à AAA qui accorde la plus grande confiance à une structure quant au remboursement de sa dette.

L’écart s’explique notamment par la politique ontarienne de dépenses publiques. Eh oui, le marché n’aime pas beaucoup qu’on investisse dans des valeurs tangibles qui améliorent la vie quotidienne des gens ordinaires, comme la santé ou l’éducation.

Eux autres, ils suivent les courbes. Et les courbes, elles s’en foutent que vous attendiez dix heures dans le sous-sol de l’hôpital avec l’os à découvert et que les infirmières sont au bord du burn-out. Ce qu’elles aiment, les courbes, c’est trois choses : le rendement, le rendement et le rendement.

Ceci dit, le Québec reste proportionnellement la province la plus endettée dans le pays, avec une dette atteignant 46% du PIB contre 38% en Ontario. Fait qu’il faut encore faire des efforts.

Allez, plus de coupes budgétaires ! Sauf en période électorale, bien sûr...