Record de demandeurs d’asile

Le Canada a accueilli 50 000 demandeurs d’asile l’an dernier et le Québec est la province la mieux placée pour profiter de ce nombre d’arrivées record, affirme le Haut-Commissariat des réfugiés.

« La position géographique isolée du Canada ne le met plus totalement à l’écart des mouvements de population qui sont de plus en plus importants », indique Jean-Nicolas Beuze, le représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Canada.