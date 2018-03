Tuerie de la mosquée: rien ne pourra effacer le mal, rappellent des fidèles

Des fidèles de la grande mosquée de Québec ont accueilli avec soulagement mercredi les aveux de Bissonnette. Même si rien ne pourra effacer le mal qu’il a infligé à leur communauté, ils ont rappelé que la peine qui sera imposée à celui qui a sauvagement tué six des leurs le 29 janvier 2017 demeure l’étape ultime de tout ce processus.

C’était heure de prière vers 13 h mercredi à la mosquée de Sainte-Foy, alors qu’Alexandre Bissonnette venait de plaider coupable au palais de justice de Québec, à une dizaine de kilomètres du lieu du massacre.

À LIRE AUSSI

« C’est un soulagement », a confié dans un premier temps, en marge de la prière, Saïd Akjour, blessé à l’épaule lors de la fusillade.

Si ces aveux évitent la tenue d’un long et douloureux procès, d’autres étapes judiciaires avant le prononcé de la peine devront avoir lieu. « On va prendre chaque chose en son temps. La sentence, c’est ça qui va comme rendre justice », a soulevé le père de famille.

Pour la « sentence complète »

Pour Ibrahim Sbai, qui a aussi vécu la fusillade, il est impératif que le tueur reçoive la plus lourde des sentences, qui pourrait équivaloir à 150 ans de prison.

Selon lui, « personne ne peut rendre justice, ici, sur Terre » aux victimes de ce carnage. « On attend que justice complète soit faite et dans tous les cas, il n’y a personne qui peut régler les dommages subis par notre communauté », a-t-il affirmé.

« Les enfants, il n’y a personne qui peut remplacer leur père. Le minimum qu’on peut faire, c’est de lui donner la sentence complète consécutive », a exprimé M. Sbai, soulignant que Bissonnette « a tout gâché », violant « la sérénité et la spiritualité » du lieu de culte, que les fidèles tentent tant bien que mal de retrouver.

Même lorsque la peine d’incarcération aura été prononcée, la page ne sera pas réellement tournée, ont fait remarquer certains. Parce qu’au-delà des plaidoyers de culpabilité et de la peine que Bissonnette purgera, la société doit retenir des leçons, rappellent des membres de la communauté musulmane de Québec.

Se poser les bonnes questions

« Tant et aussi longtemps que nous n’avons pas pu répondre à ces deux questions, on ne pourra pas tourner la page : pourquoi ça s’est passé à la ville de Québec ? Et qu’est-ce qu’il faut faire pour que ça ne se répète plus ? » a exposé Souheil Hassine.

« Bissonnette, c’est un produit de la société. Il faut que cette société-là se pose les bonnes questions après l’acte qu’il a commis : pourquoi on a produit un garçon qui va à l’école, qui est capable de passer à l’acte et faire tout le tort qu’il a fait ? » a pour sa part énoncé Youssef El Aouamar, qui connaissait bien les victimes tombées sous les balles du tireur.

- Avec la collaboration de Taïeb Moalla