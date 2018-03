Rosie et ses riveteuses, du nerf et du swing

Parions que tous les aficionados du swing et du soul seront présents le 4 avril au Upstairs pour le lancement de cette nouveauté. Sous le titre de MS Behave, ces trois chanteuses originaires de la Saskatchewan ont plein de choses à dire , et souvent à double sens. Sans trop savoir, et bien avant le mouvement Mee Too et autres dénonciations, cette truculente galette

passe plusieurs messages assez clairs. Au-delà des chansons qu’il faut écouter d’une oreille attentive, ce trio, sans vraiment réinventer le genre, distille un jazz de très bon goût avec des connaissances soul, à la manière des Ink Spots et autres formation sorties des fourneaux de Stax et Motown. Ce vent de fraicheur vous fera sas contredit taper du pied en commençant par Ms Behave et autres perles.

Souhaitons que ces jeunes dames soient dans un festival près de chez nous, sous peu !