Rudy Camacho est prêt

Rudy Camacho est arrivé à Montréal depuis moins de deux semaines, mais il s’estime prêt à disputer le match du week-end face aux Sounders, à Seattle.

« Bien sûr que je suis prêt à jouer, après c’est le coach qui va faire ses choix, il n’y a pas de souci. »

Cela dit, il n’est pas prêt à affirmer qu’il fera partie du XI partant au CenturyLink Field, samedi soir.

« Déjà, débuter le match à Seattle, il faudra voir ce que le coach veut faire de moi et de l’équipe. »

Schéma

La semaine dernière, le Français indiquait qu’il avait surtout évolué dans une défense à deux arrières centraux au cours des dernières années. Il soutient cependant qu’il serait à l’aise de jouer à trois centraux comme l’Impact l’a fait lors de sa victoire contre Toronto.

« Je n’ai franchement aucune idée, c’est le coach qui va faire ses choix sur le nombre d’arrières centraux.

« On va plus voir aujourd’hui [mercredi] et demain comment ça va se passer. Ça sera le choix du coach. » Il admet toutefois avoir une préférence sur son positionnement.

« Après, je peux jouer de partout, mais je pense que ça sera plus axe gauche parce que ça fait trois ou quatre ans que je joue à ce poste. »

L’expérience de Fanni

Pas de doute, Camacho va profiter au maximum de son éventuel partenariat avec Rod Fanni, un vétéran de 36 ans.

« Rod, en France, c’est quelqu’un de connu. Même si j’ai 27 ans, il pourra m’aider dans quelques domaines.

« J’espère qu’il va m’apporter comme je vais lui apporter. J’espère qu’on sera complémentaires. »

Reste maintenant à voir si Rémi Garde décidera d’employer ses deux nouveaux venus ou d’y aller à trois centraux en conservant aussi Victor Cabrera sur le terrain. L’Argentin connaît un très bon début de saison.

Costaud

La semaine dernière, Camacho disait vouloir attendre de voir le niveau de jeu de la MLS de ses propres yeux avant de se prononcer.

Sa position n’a pas changé.

« Entre l’entraînement et les matchs, c’est deux mondes. Les joueurs se gèrent pendant un entraînement et ils font attention.

« Mais je vois beaucoup de choses positives, beaucoup d’énergie, d’envie et d’enthousiasme. »

N’empêche qu’il a certains points de comparaison entre la Ligue Jupiter, d’où il arrive, et la MLS.

« Je ne sais pas quelles sont les différences puisque je n’ai pas encore joué de match. Mais j’en ai regardé deux ou trois. C’est assez costaud et, en Belgique, c’est aussi assez costaud avec un jeu très direct. »

Adaptation

Par ailleurs, il assure qu’il s’adapte bien à son nouvel environnement, que ce soit sur ou en dehors du terrain.

« L’adaptation se passe super bien, j’ai été bien accueilli. Il y a un super groupe et une bonne ambiance. « Au niveau de la ville, je découvre, je visite un peu et je me cherche un appartement. »

Jeudi, il vivra pour la première fois un long voyage typique de l’Amérique du Nord, ce qui ne l’embête pas.

« J’étais au courant pour les longs voyages avant de venir même si en Belgique on est habitués à tout faire le même jour et à voyager en bus. »