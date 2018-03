Tuerie à la mosquée : dans le cœur des victimes

C’est un véritable coup de théâtre. Après avoir affirmé le contraire jusqu’à lundi, contre toute attente, le jeune Alexandre Bissonnette, vient de plaider coupable et ce faisant, de reconnaître qu’il est l’auteur de la tuerie du 29 janvier 2017 à la mosquée de Québec.

Six morts, cinq blessés graves, des orphelines et des orphelins, des épouses, des familles et toute une communauté inconsolables.

Dans les faits, ce sont tous des victimes de cette tuerie. Tous des Québécois et des Québécoises de confession musulmane.

Dans une brève lettre, Alexandre Bissonnette s’est enfin excusé aux familles tout en reconnaissant que dans la réalité des choses, son geste était inexcusable.

Pour la société québécoise, profondément ébranlée et atterrée par cet attentat sanglant, ce dernier revirement ne change cependant rien au caractère odieux du geste posé par le tueur.

Pour les blessés et les familles des morts, on leur épargnera tout au moins un long et pénible procès les obligeant à tout revivre, encore une fois.

Mais rien, pas même la déclaration du tueur, ne ramènera les morts ni ne guérira les blessés graves.

Contrairement à Richard Henry Bain ou Marc Lépine, on ne saura jamais officiellement la véritable motivation de Bissonnette. Dans sa lettre, il nie même être un «terroriste» et un «islamophobe».

Or, tuer six personnes à bout portant qui sont toutes de confession musulmane reste, par définition, un crime islamophobe.

Même d’en avoir ou non la confirmation au bout d’un long procès ne ramènerait pas les morts non plus. Alexandre Bissonnette, quant à lui et comme il se doit, recevra éventuellement la sentence qu’il aura.

En attendant, il ne reste qu'à continuer de respecter la douleur profonde des tous ceux et celles qui - et ils sont mombreux -, seront affectés par cet attentat pour le reste de leur vie.

Dans le cœur de chacune et de chacun, il y a un espace d’amour immense et de peine indicible. Il leur appartient. Il mérite notre respect et notre solidarité.