Tuerie à la Mosquée: Alexandre Bissonnette choisit de plaider coupable

Alexandre Bissonnette vient tout juste de plaider coupable aux six chefs d’accusation de meurtre prémédité et aux six chefs de tentative de meurtre qui pesaient contre lui en lien avec la tuerie survenue à la Mosquée de Québec en janvier 2017.

«J’ai choisi de plaider coupable. Dans mon cœur, ça fait longtemps que j’y pense. Je veux plaider coupable à l’ensemble des accusations pour éviter un procès... éviter aux victimes et aux familles de revivre la tragédie».



Cette décision, Bissonnette, 28 ans, là mûrement réfléchis. Du moins, c’est ce qu’il a dit lundi dernier au juge François Huot qui devait présider le procès prévu pour huit semaines.



Une ordonnance de non-publication empêchait toutefois les médias de révéler cette information puisque le magistrat, pour s’assurer que le plaidoyer soit fait en toute connaissance de cause, a exigé que Bissonnette soit vu par un psychiatre avant que les plaidoyers ne soient entérinés ce qui, depuis, a été fait.

