Un ancien avocat prendra le chemin du pénitencier

L’ex-avocat montréalais Luc Vaillancourt se retrouvera derrière les barreaux après avoir approvisionné des prisonniers en stupéfiants durant six mois.

L’ancien criminaliste de 49 ans devrait connaître sa peine demain, au palais de justice de Sorel-Tracy, où il été déclaré coupable de complot et de trafic de drogue, le 9 mars dernier.

Et selon ce que Le Journal a appris, le juge Jean-Pierre Dumais lui imposera une sentence sévère, voire exemplaire, ayant qualifié Vaillancourt d’« acteur principal » de ce stratagème mis au jour en 2013.

Le magistrat tranchera quelque part entre la peine d’au moins six ans de pénitencier recommandée par la procureure de la poursuite, Me Geneviève Beaudin, et celle de quatre années d’incarcération suggérée par la défense.