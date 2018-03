Un membre de la police militaire basé à Bagotville au banc des accusés

SAGUENAY | Un policier militaire basé à Bagotville a été accusé mercredi d’infractions de nature sexuelle à l’égard d’un autre membre des Forces armées canadiennes (FAC).

Le capitaine Joël Renaud est soupçonné d’avoir envoyé des messages texte à caractère sexuel à un autre militaire durant une affectation en Roumanie en 2017.

M. Renaud est un membre de la police militaire en poste au 2e Escadron expéditionnaire aérien à la Base des Forces canadiennes de Bagotville.

Il fait face à des accusations d’abus de confiance, d’entrave à la justice et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

«En tant que membres de la police militaire, non seulement sommes nous tenus d’observer les normes les plus élevées en matière de professionnalisme et de convenance, nous devons également faire respecter les lois prévues dans la Loi sur la défense nationale et dans le Code criminel», a indiqué par voie de communiqué le lieutenant-colonel Kevin Cadman, du Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes.

«Par conséquent, nous devons afficher une conduite irréprochable. Les accusations portées envers l’un des nôtres démontrent les efforts incessants que nous faisons pour que les victimes sachent qu’elles sont protégées et soutenues, et pour que chaque signalement de comportement sexuel dommageable et inapproprié fasse l’objet d’une enquête professionnelle et impartiale», a ajouté M. Cadman.

L’affaire suit maintenant son cours conformément au système de justice militaire et pourrait faire l’objet d’une comparution en cour martiale à une date et à un lieu qui restent encore à déterminer, ont fait savoir les Forces armées canadiennes.