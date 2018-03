Un surplus de... générosité électorale

Campagne électorale oblige... Grâce à l’énorme marge de manœuvre que les surplus budgétaires engrangés depuis son arrivée au pouvoir lui ont procurée, le gouvernement Couillard ne lésine plus sur la dépense.

Avec ses deux derniers budgets, celui de 2017-18 et le nouveau de 2018-19 dévoilé hier, le gouvernement Couillard augmente les dépenses gouvernementales de 10,3 milliards $, soit de 11 %.

C’est deux fois plus que l’augmentation des dépenses allouée lors des trois premiers budgets du ministre Carlos Leitao. Lors des exercices financiers allant de 2014-15 à 2016-17, c’était la grande austérité qui prévalait. Le gouvernement Couillard avait limité la hausse des dépenses à seulement 5 %, soit de 4,6 milliards de dollars.

Faisons le décompte. En cinq budgets, le gouvernement Couillard aura ainsi augmenté les dépenses gouvernementales de 14,9 milliards $. Parenthèse : comme la faiblesse des taux d’intérêt a permis au gouvernement d’économiser 1,2 milliard $ en frais d’intérêt, la hausse des dépenses totales en cinq ans s’élève à 13,7 milliards $.

Des cinq missions gouvernementales, c’est le « Soutien aux personnes et aux familles » qui a vu ses dépenses grimper le plus faiblement, soit de seulement 8 % en cinq budgets. La mission « Santé et services sociaux » voit ses dépenses augmenter de 18 %, celle de l’« Éducation et culture » de 15 %, l’« Économie et environnement » de 20 % et la « Gouverne et justice » de 31 %.

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

La recette budgétaire du ministre Leitao s’est avérée fort efficace. Pendant qu’il compressait au maximum les dépenses gouvernementales lors des trois premiers exercices financiers, le gouvernement Couillard voyait les revenus grimper fortement. On parle d’une hausse en trois ans de quelque 9,6 milliards $, dont 1,6 milliard $ en transfert fédéral et 8 milliards $ en revenus additionnels d’impôts, taxes et tarifs.

La croissance économique aidant, le gouvernement Couillard a vu les recettes gouvernementales continuer d’augmenter sensiblement au cours du présent exercice financier, soit d’un autre revenu supplémentaire de 4,3 milliards $.

Qui plus est, malgré l’allègement du fardeau fiscal consenti aux particuliers et aux sociétés dans le cadre du nouveau budget, le gouvernement libéral va récolter en 2018-19 quelque 1,4 milliard $ de plus en revenus d’impôts et de taxes et 1 milliard $ supplémentaire de la part du gouvernement fédéral.

Décompte des hausses de revenus en cinq budgets du ministre Leitao : on parle d’une augmentation totale de 16,3 milliards $, et ce, en dépit d’une baisse de près de 1 milliard $ des revenus provenant de ses sociétés d’État (Hydro, Loto-Québec, SAQ, etc.). Pendant ces cinq ans, nous nous trouvons à verser au gouvernement des revenus additionnels de 12,1 milliards $ en impôts, taxes et tarifs de services publics. Et le gouvernement fédéral, lui, ajoute 5,1 milliards $ en transfert fédéral.

RÉTROSPECTIVE DES SURPLUS

Il est important de noter que le ministre Leitao aura réussi le « tour de force » de déclarer des surplus (avant versements de revenus au Fonds des générations) lors de ces cinq budgets.

Le surplus total en cinq ans atteint les 12,2 milliards de dollars.