Un tout nouveau bar à martinis dans le Vieux-Montréal où se la jouer «Sex and the City»

Un martini est certainement l’un des cocktails les plus sexy qui soient. Si on pense à James Bond ou encore à la série Sex and the City, siroter un martini annonce toujours le début d’une aventure...

Ça tombe bien, car un tout nouveau bar à martinis vient d’ouvrir ses portes dans le Vieux-Montréal. Le Alfie’s est le tout nouveau projet de l’équipe du Tommy Café.

Peu d’informations ont été dévoilées sur le Alfie’s si ce n’est que le bar se spécialise en petites bouchées et en martinis et qu’il porte le nom d’un ancien DJ de Montréal, Alfie Wade.

Durant les années 60, Wade animait des soirées dans le club Le Vieux Rafiot, qui est en fait le Alfie’s aujourd’hui.

Si l’on se fie à leurs publications Instagram, l’établissement est en soft opening en ce moment. Ce qui veut dire qu’il faudra attendre quelques semaines avant que tout soit parfaitement en place.

Si toutefois vous avez une folle envie de boire un cocktail et de manger quelques snacks, le Alfie’s est ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 19h à 1h.

Alfie's

404 rue Saint-Sulpice, Vieux-Montréal

