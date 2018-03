Une voiture électrique à 400 kilomètres d'autonomie chez Hyundai dès cette année

Il y aura une nouvelle voiture électrique en vente au Québec d’ici la fin de l’année. Et avec une autonomie estimée à 400 kilomètres, on risque d’en entendre parler souvent.

Après des mois de rumeurs, Hyundai a finalement confirmé que le Kona électrique sera bel et bien commercialisé en Amérique du Nord.

S’il atteint bel et bien l’autonomie de 400 kilomètres annoncée par le constructeur, le Kona électrifié dépassera les 383 kilomètres de la Chevrolet Bolt, actuellement reconnue comme la voiture électrique «abordable». Seuls les modèles de Tesla, beaucoup plus chers, en offrent davantage au Canada.

Hyundai n’a toujours pas confirmé le prix du Kona électrique au Canada, mais on peut logiquement s’attendre à quelque chose de compétitif à la Chevrolet Bolt, vendue à partir de 45 145$. Comme avec la Bolt, le gouvernement québécois remettra une aide financière de 8000$ aux acheteurs de cette voiture.

Hyundai Kona électrique 2019

Un drôle de museau

Très similaire au nouveau Hyundai Kona à essence qui vient tout juste d’arriver chez les concessionnaires, le Kona électrique se démarque en remplaçant sa calandre par un immense pare-chocs.

Hyundai Kona électrique 2019

Les roues, conçues pour un meilleur aérodynamisme, diffèrent aussi de celles du Kona régulier. Pour le reste, Hyundai ne s’est pas trop cassée la tête.

À l’intérieur, on s’est débarrassé du lever de transmission traditionnel pour le remplacer par des boutons, installés sur une imposante console centrale. Plus haut, un écran tactile flottant intègre un système d’infodivertissement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Hyundai Kona électrique 2019

De l’autonomie, mais aussi de la puissance

Avec sa batterie au lithium-ion de 64 kWh, le Kona électrique fera assurément de son autonomie de 400 kilomètres son cheval de bataille.

Sauf qu’avec 201 chevaux et 291 livres-pied de couple, il risque d’être aussi plutôt amusant à conduire. Cela en fait la version la plus performante du Kona. Même avec son moteur turbocompressé de 1,6 litre offert en option, le Kona à essence ne fait pas mieux que 175 chevaux et 195 livres-pied.

Hyundai Kona électrique 2019

Sur une borne de recharge de niveau 2, le Hyundai Kona peut être retrouver une autonomie complète après 9 heures et 50 minutes de recharge. Avec une borne rapide de niveau 3, il peut atteindre 80% de sa charge en 55 minutes.

Le Kona électrique arrivera chez les concessionnaires du Québec vers la fin de l’année 2018 et sera vendu en tant que modèle 2019.