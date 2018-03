Vaut-il mieux acheter une construction neuve ou déjà existante?

En collaboration avec

Quel scénario vous procure le plus fort sentiment d’appartenance?

Le charme indéniable d’une propriété usagée pleine de cachet ou l’honneur d’être le premier occupant d’une construction neuve?

Avant d’entreprendre des visites de propriétés, voici matière à réflexion pour mieux vous aider à trancher la question.

LE PRIX

On entend souvent qu’une propriété neuve coûte plus cher, mais ce n’est pas toujours le cas.

D’une part, une maison usagée inclut souvent un terrain aménagé alors que ce n’est pas toujours le cas pour la maison neuve.

D’autre part, le prix d’une maison usagée est presque toujours négociable avec le vendeur. Pour une construction neuve, le prix est fixe. Or, si vous êtes intéressé à faire l’achat d’un condo dans un immeuble où il ne reste que quelques unités en vente, vous pourrez le négocier à la baisse. En effet, les promoteurs sont généralement enclins à accepter un prix plus bas afin de pouvoir consacrer leur énergie à un autre projet immobilier.

Gardez toutefois en tête que les constructions neuves sont taxables (TPS et TVQ).

Parallèlement, il existe plusieurs subventions et crédits d’impôt offerts par le gouvernement, notamment pour les habitations écoénergétiques.

Consultez notre article pour en savoir plus sur les façons de réduire vos coûts d’assurances en matière d’habitation ou celui-ci sur les travaux de rénovation résidentielle écoresponsables.

Spiroview Inc. - stock.adobe.com

L’ENTRETIEN

En règle générale, les frais d’entretien d’une construction usagée sont plus élevés. D’une part, il y a souvent de petits travaux à réaliser. D’autre part, il faudra éventuellement entreprendre des travaux plus importants, comme refaire la toiture, rénover la salle de bains et la cuisine, ainsi qu’améliorer l’isolation en changeant les portes et les fenêtres.

Mieux vaut porter une attention particulière à ces éléments lors de votre visite des lieux, d’autant plus que les vices cachés sont plus probables en raison de l’usure et de l’âge du bâtiment.

Pour plus d’informations au sujet des vices cachés, cliquez ici.

Les nouvelles constructions sont encadrées par des normes rigoureuses, notamment en ce qui a trait à l’efficacité énergétique. Les constructeurs ayant confiance en leur produit offrent normalement une garantie pour les années suivant l’achat.

LE MARCHÉ

Même si vous pensez vous établir pour de bon, gardez en tête la valeur de revente de votre future propriété.

Une maison usagée pour laquelle d’importantes rénovations ont été apportées augmentera probablement de valeur. Il en est tout autrement dans le cas d’une maison neuve, déjà équipée au goût du jour. Son prix sera plus difficile à hausser.

Le prix vendu est le montant qu’une personne est prête à payer pour une propriété. En rénovant une propriété existante, le coût de la rénovation ne sera pas nécessairement inclus dans le prix de vente. Cela dépend du secteur et de la demande pour ce type de propriété.

Le même souci vaut pour une maison neuve. Si elle se trouve dans un secteur avec une forte demande, le prix augmentera, qu’il y ait eu des rénovations ou pas. En effet, la conjoncture économique influence beaucoup le prix de propriétés neuves ou usagées.

valleyboi63 - stock.adobe.com

LA PERSONNALISATION

Une nouvelle construction laisse plus de place à la personnalisation. Le promoteur vous donnera le loisir de participer au design intérieur et à l’aménagement paysager. Faites attention aux coûts supplémentaires des matériaux que vous choisirez et qui ne sont pas inclus dans le prix de base.

Les chances sont minces que vous trouviez une maison usagée dont le design convient précisément à ce que vous recherchez. Vous devrez vous adapter au style des anciens propriétaires, quitte à prévoir un budget pour changer les aspects qui vous plaisent moins.

Certaines rénovations feront augmenter la valeur de la propriété. Il est possible de les financer lors de l’achat d’une propriété usagée. Cliquez ici pour en savoir plus.

Vous souhaitez mettre à profit vos compétences en gestion de projet? Consultez notre texte « Construire sa maison soi-même : un projet ambitieux ».

