10 voyages qu’on a faits quand on était enfant et qu’on veut refaire maintenant

Vos parents vous emmenaient en vacances sur les routes du Québec ou de la côte Est américaine quand vous étiez jeune?

À l’époque, vous faisiez probablement la baboune parce que vous manquiez deux semaines de baseball ou que vous ne pourriez pas frencher votre crush avant la rentrée.

Mais avouez que vous ne diriez pas non, aujourd’hui, à un beau grand tour de la Gaspésie. Vous seriez même en-thou-sias-més d’aller voir les fous de Bassan avec votre blonde ou votre meilleur ami!

Voici quelques-unes de ces destinations familiales populaires qu'on finit tous par (re)mettre sur notre liste:

1. La côte du Maine

Ah, la mer et le charme de la Nouvelle-Angleterre... Le plan de vacances idéal? Explorer les rues de Portland, retrouver le motel où on allait en famille à Old Orchard, zieuter les grosses maisons de Kennebunkport, chiller sur les plages d’Ogunquit ou de Wells, trouver un spot où surfer et essayer toooouuuus les shacks à homard qui croisent notre route.

2. Niagara Falls

Il y a les chutes elles-mêmes, bien sûr, mais il y a aussi tous les divertissements en bonus: des casinos, des bars, des restos, des parcs d’attractions et même un mini-putt avec des dinosaures géants et un volcan qui crache du feu! Et puis, surtout, il y a une cinquantaine de vignobles à découvrir dans la région de Niagara.

3. Les Maritimes

«Le» classique familial est sans doute le combo Nouveau-Brunswick-Île-du-Prince-Édouard. Première étape: retourner au N.-B. voir les villages acadiens, la baie de Fundy et ses marées spectaculaires (les plus hautes au monde, quand même), ainsi que les plages (qui auraient les «eaux les plus chaudes au Canada»). Puis, traverser le pont de la Confédération (12,9 km) et profiter des rochers rouges de l’I.P.E tout en se bourrant la face d’huîtres et de homard!

4. Charlevoix

Des villages charmants, des vues parfaites sur le St-Laurent et des parcs nationaux franchement hallucinants: que choisirez-vous pour votre retour dans Charlevoix? En tout cas, si vous pouvez, arrêtez-vous à l’hôtel Le Germain Charlevoix ou bien dans un des mini-chalets du Repère Boréal.

5. La Gaspésie

On le disait plus haut: il est temps d’aller (re)visiter la Gaspésie et ses classiques: le rocher Percé, Gaspé, le parc Forillon... En chemin, on improvise des pique-niques au bord de l’eau, on fait des randos dans les Chic-Chocs, on s’arrête faire le party à l’auberge de jeunesse Sea Shack de Sainte-Anne-des-Monts et on admire les paysages de la Matapédia. Le tour complet de la Gaspésie, c’est 885 km de beau!

6. Tadoussac

Les excursions aux baleines sont toujours un incontournable de ce village de la Côte-Nord. Mais il y a plus. Allez-y pendant le festival de la Chanson (28 juin au 1er juillet 2018) pour profiter d’une ambiance de feu. Réservez quelques nuits au bord de l’eau chez Mer et Monde, aux Bergeronnes, si vous aimez le camping et le kayak de mer. Et n’oubliez pas de faire vos selfies dans les dunes de Tadoussac avant de partir!

7. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le fjord d’un bord, le lac de l’autre: cette région offre des vrais grands espaces à découvrir en auto ou à vélo. À placer au cœur de son itinéraire: le parc national du Fjord-du-Saguenay, les villages de l’Anse-St-Jean et de Sainte-Rose-du-Nord, les plages du parc national de la Pointe-Taillon et les microbrasseries un peu partout. Amoureux des animaux: ne boudez pas le Zoo sauvage de St-Félicien.

8. Cape Cod

Cette péninsule du Massachusetts respire les vacances, où que l’on aille. Si vous avez envie de voir du monde, allez passer du temps à Provincetown, petite ville animée et destination LGBT reconnue. Vous êtes certains de ne pas vous ennuyer sur sa rue principale, qui déborde de galeries d’art, boutiques, bars et terrasses de tous les genres. Ses plages et ses dunes sont magnifiques.

9. Les Îles-de-la-Madeleine

Louez une maison en gang ou en amoureux et profitez de la beauté de ces îles fouettées par le vent. Les 14 heures de route et les 5 h de traversier vous avaient peut-être rebuté à 13 ans, mais vous survivrez mieux cette fois-ci. Sur place: 300 km de plages, des falaises rouges partout, de la bonne bouffe, une microbrasserie isolée dans un champ, des bars et salles de spectacle sympathiques et un accueil dont vous parlerez longtemps.

10. Virginia Beach

Vous vous souvenez surtout des magasins de souvenirs et de la plage le long du Boardwalk, cette promenade de près de 5 km? Ils sont toujours là. Mais il y a aussi des plages plus tranquilles (comme Sandbridge Beach), des parcs et réserves naturelles, des marchés fermiers, des microbrasseries, des pistes cyclables... On peut même faire du kayak avec les dauphins!

