6 expositions à voir pour satisfaire l’artiste qui se cache en toi

Toujours un peu à la recherche d’activités pour combler vos soirées ou vos week-ends? Les musées et galeries d’art de Montréal enchainent les expositions qui méritent votre attention le temps d’une visite.

C’est le temps de vous la jouer grand artiste et d’aller admirer et commenter le travail des autres talentueux sculpteurs, peintres, poètes, etc.!

Leonard Cohen : Une brèche en toute chose/A Crack in Everything

Plus que quelques jours pour aller voir la fabuleuse exposition consacrée à Leonard Cohen. Une brèche en toute chose/A Crack in Everything vous plonge directement dans l’imaginaire du réputé auteur-compositeur et grand poète qu’a été Leonard Cohen. Ce qui est hyper intéressant avec cette exposition c’est que plusieurs types d’arts se mélangent : réalité virtuelle, performances, arts visuels, installations, musique et écriture. À voir absolument!

Au Musée d’art contemporain de Montréal jusqu’au 4 avril 2018



Le monde de l’art à Montréal, 1960-1980 — Gabor Szilasi

Les amateurs de photographies apprécieront certainement cette exposition du Musée McCord qui met en lumière des images inédites de vernissages d’expositions et de manifestations artistiques qui ont eu lieu dans notre belle ville entre 1960 et 1980. Le photographe derrière les photographies exposées est Gabor Szilasi, l’un des plus réputés photographes vivants du Québec. C’est la toute première fois que ces images sont présentées au public alors il ne vaut surtout pas manquer ça!

Au Musée McCord jusqu’au 29 avril 2018



Performance – Exposition collective #6

Si vous avez envie de vous perdre dans le talent de différents artistes, le Livart sur Saint-Denis propose une exposition regroupant les œuvres de 15 artistes de différents horizons. L’exposition était présentée en complément de la pièce Rouge Speedo dont les représentations se sont terminées le 24 mars dernier. Toutefois, l’expo, elle, se poursuit jusqu’à ce dimanche 1er avril.

Au Livart jusqu’au 1er avril



Roxham – Michel Huneault

Roxham est une nouvelle exposition au Centre Phi qui raconte en image l’interception des demandeurs d’asile qui sont arrivés des États-Unis au cours des derniers mois. L’artiste-photographe Michel Huneault a capté en images et en sons le passage des terres américaines au Canada, et puisque le tout est présenté au Centre Phi, on a aussi droit à un peu de réalité virtuelle pour compléter l’expérience. L’exposition est gratuite, donc aucune raison de ne pas y aller!

Au Centre Phi jusqu’au 12 août



Tout ce qui reste – Nadia Myre /Elles Autochtones

C’est quand même rare que les femmes autochtones ont une vitrine, alors c’est pourquoi cette exposition de Nadia Myre doit être vue! Tout ce qui reste regroupe une vingtaine de photographies et de sculptures que l’artiste algonquine a réalisées sur une période de 17 ans, entre 2000 et 2017. À voir absolument pour admirer tout le talent de cette artiste!

Au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu’au 27 mai 2018



The Bootleggers II – Stikki Peaches

Dès le 5 avril, le réputé artiste Stikki Peaches exposera sa vision des muses de la mode. Attendez-vous a beaucoup de couleurs de textures et de flyé, c’est du Stikki Peaches après tout. L’exposition aura lieu jusqu’au 28 avril, ne manquez pas ça!

À la Station 16 du 5 au 28 avril 2018

