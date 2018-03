Autisme: un enfant sur 64 au Québec diagnostiqué

OTTAWA – Un enfant québécois sur 64, âgé de 5 à 17 ans, a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA), selon un nouveau rapport publié jeudi par l’Agence de la santé publique du Canada.

Ainsi, la prévalence globale du TSA au Québec chez cette tranche de la population était de 15,5 pour 1000 (1 sur 64 ou 1,6 %) en 2015. Environ trois quarts des cas sont diagnostiqués avant l’âge de 10 ans dans la province.

À l’échelle du pays, les données québécoises sont proches de la moyenne canadienne avec un enfant sur 66 ayant reçu un diagnostic de TSA.

De plus, ce diagnostic est quatre fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles au Canada. En outre, plus de la moitié (56 %) des enfants et des adolescents diagnostiqués l’ont été avant l’âge de 6 ans et plus de 90 % avant l’âge de 12 ans.

Il s’agit là des toutes premières estimations du taux de prévalence du TSA chez les enfants et adolescents à l’échelle nationale. «Ce rapport est une étape importante pour les scientifiques et les chercheurs qui étudient le TSA et il sert de base pour améliorer la prise de décisions fondées sur des données probantes», a expliqué la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Basé sur des données datant de 2015, le rapport «Trouble du spectre de l’autisme chez les enfants et les adolescents au Canada 2018» a été préparé avec les provinces, les territoires et des organismes.

Selon Ottawa, ces données vont permettre d’avoir un point de comparaison utile pour les chercheurs afin d’évaluer l’évolution des taux de prévalence du TSA au fil du temps.

«J’ai espoir que ces données, en plus des nouveaux investissements importants proposés dans le budget de 2018, pourront améliorer la qualité de vie des personnes avec un TSA et celle de leurs familles», a précisé dans un communiqué la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

Les conclusions sont aussi similaires aux chiffres observés aux États-Unis qui indiquent qu’un enfant sur 68 a reçu un diagnostic de TSA et que ce diagnostic est 4,5 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles.