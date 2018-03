Cachez ce fusil que je ne saurais voir

Le studio Disney a causé une petite commotion sur la toile il y a quelques jours en dévoilant une nouvelle affiche du film Solo : une histoire de Star Wars dans laquelle on avait retiré à Han Solo son iconique pistolet.

En remarquant que sur cette nouvelle image, Han Solo n’avait plus son célèbre fusil « blaster » en main – alors qu’il le brandissait fièrement dans les affiches précédentes du film –, plusieurs journalistes américains ont été rapides sur la gâchette pour accuser Disney de faire du lobbying anti-arme à feu.

Solo Photo courtoisie

Le site spécialisé Screenrant a révélé par la suite que cette nouvelle affiche était destinée au marché brésilien et qu’elle visait à rendre le personnage de Han Solo « plus familial ».

Mais il reste que cette histoire témoigne bien du malaise général qui règne à Hollywood chaque fois que le débat sur le contrôle des armes à feu revient dans l’actualité. À chaque nouvelle fusillade, les studios hollywoodiens semblent marcher sur des œufs quand ils font la promotion de l’un de leurs films d’action.

Photo tirée de Twitter

L’hypocrisie des studios

Le mois dernier, je devais réaliser une entrevue avec le réalisateur Eli Roth pour la sortie du thriller Un justicier dans la ville (Death Wish), un film mettant en vedette Bruce Willis. Le matin de l’entrevue, j’ai reçu un courriel m’informant que la journée de promotion du film avait été annulée à cause d’un « conflit d’horaire ». Mais j’ai tout de suite deviné la vraie raison de cette annulation de dernière minute. On était le 15 février, soit le lendemain de la tuerie de Parkland en Floride.

Quand on a vu Un justicier dans la ville, on peut facilement comprendre pourquoi l’équipe du film n’avait pas particulièrement le goût de discuter avec les médias au lendemain d’une fusillade qui a fait 17 morts. Dans ce thriller ultra-violent, Bruce Willis joue le rôle d’un médecin qui décide de se venger des assassins de sa femme. Pour ce faire, il se rend dans un magasin pour se procurer avec une facilité déconcertante un impressionnant arsenal d’armes à feu, puis se transforme en véritable machine à tuer.

Le pire, c’est que ce n’était pas la première fois que les producteurs d’Un justicier dans la ville devaient revoir leurs plans à cause de ce genre de tragédie. À l’origine, Un justicier dans la ville devait prendre l’affiche en octobre dernier. Mais sa sortie a été repoussée au lendemain de la fusillade de Las Vegas.

Des cas de sorties de films repoussées à la suite de tueries, il y en a eu des dizaines dans les dernières années à Hollywood. D’un côté, les studios font leurs choux gras avec ce genre de films d’action qui multiplient les scènes de fusillade. Mais de l’autre, ils évitent de s’immiscer dans le débat des armes à feu quand une nouvelle tragédie vient secouer les États-Unis.

Il serait peut-être temps pour les géants du cinéma de faire un examen de conscience.

Mes choix de la semaine

Au cinéma : Player One

Photo AFP

Trois mois seulement après avoir lancé son drame historique Le Post, Steven Spielberg propose déjà ce nouveau film dans lequel il renoue avec son genre de prédilection, la science-fiction. Et si on se fie aux critiques élogieuses publiées jusqu’à maintenant ici et aux États-Unis, il semble que le célèbre cinéaste américain a réussi son pari.

Sur DVD et VSD : Le sens de la fête

L’acteur français Jean-Pierre Bacri est savoureux dans cette comédie dramatique des réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano (Intouchables) qui nous emmène dans les coulisses de l’organisation d’un mariage de luxe. À noter que la Québécoise Suzanne Clément y joue un rôle important.

À la télé : Louis Cyr

Photo Jocelyn Malette

L’homme le plus fort du monde

À quelques jours de la sortie du film La Bolduc, Radio-Canada nous offre la possibilité de revoir cet autre drame biographique portant sur une autre figure mythique du Québec : Louis Cyr. Portant le film sur ses épaules, Antoine Bertrand livre une performance magistrale dans la peau du célèbre homme fort québécois. Le film est diffusé ce soir à 23 h 45 sur les ondes de Radio-Canada.

Le chiffre de la semaine: 4200

Le nombre de salles en Amérique dans lesquelles le nouveau film de Spielberg, Player One, sera présenté en fin de semaine.

La citation de la semaine

« Les films de Netflix ne devraient pas pouvoir être nommés aux Oscars » – Steven Spielberg