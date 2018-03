Claude Raymond a perdu un ami

Même si Claude Raymond savait que son ami Rusty Staub était très malade, il a tout de même eu un choc lorsqu’on lui a annoncé au téléphone jeudi matin la nouvelle du décès de la première grande vedette des Expos.

«Son décès m’attriste beaucoup, car nous étions de bons amis. Le baseball est une grande famille. On a joué ensemble durant quatre saisons à Houston et durant trois saisons à Montréal», a commencé par dire l’ancien releveur, qui est présentement en vacances en Floride.

«On se parlait au téléphone assez régulièrement, a poursuivi Raymond. Je voulais d’ailleurs lui donner un coup de fil dimanche pour son 74e anniversaire de naissance. J’ai laissé des messages ces derniers temps sur sa boîte vocale et ça m’indiquait qu’elle était pleine. On savait tous qu’il était mal en point physiquement. Rusty a beaucoup souffert au cours des dernières années.»

En novembre 2014, Staub a été intronisé au Panthéon des sports du Québec. Celui qu’on surnommait «Le Grand Orange» n’a pu se présenter au gala pour des raisons de santé, souffrant alors d’un cancer de la prostate. Il avait alors demandé à Claude Raymond de le représenter pour recevoir le trophée.

«Je suis allé lui porter le trophée à sa résidence à West Palm Beach et il était vraiment honoré de savoir qu’on reconnaissait au Québec ce qu’il avait fait pour la cause du baseball. Il a toujours gardé une place spéciale dans son cœur envers Montréal. Il adorait la ville.»

Un acteur de la première heure

Aux yeux de Raymond, Staub a marqué l’histoire des Expos, même s’il n’a disputé que trois saisons à Montréal, soit en 1969, 1970 et 1971, avant d’être échangé aux Mets. Il a aussi effectué un bref retour avec l’équipe en 1979.

«Il a été incontestablement la première super vedette du club, a-t-il raconté. Par ses exploits sur le terrain et sa gentillesse auprès du public, Rusty a grandement aidé les Expos à démarrer du bon pied une histoire d’amour qui s’est développée avec les fans qui allaient voir les matchs au parc Jarry.

«Il s’est beaucoup impliqué au sein de la communauté montréalaise, prenant la peine d’apprendre le français, a rappelé Raymond. Il participait même à des émissions sur nos stations de télévision (Jeunesse d’aujourd’hui, La Soirée du hockey). Staub a beaucoup aidé à populariser le baseball au Québec au début des années 1970.»

Un exploit

Raymond et Staub ont été des coéquipiers avec les Astros de Houston (l’équipe portait le nom de Colts jusqu’en 1964).

«Je me souviens que l’équipe avait participé à une tournée en 1966 au Brésil et que Rusty et moi étions des compagnons de chambre. C’était un gentilhomme, un homme cultivé qui s’intéressait à des tas de choses. Il avait notamment développé une expertise pour le vin. À New York, Rusty s’est beaucoup impliqué dans la communauté, aidant financièrement, par le biais de sa fondation, les enfants et les épouses des pompiers et des policiers décédés. Il est demeuré très populaire là-bas.»

Raymond estime que Staub aurait pu mériter d’avoir sa place au Temple de la renommée.

«Il est le seul joueur de l’histoire à avoir obtenu 500 coups sûrs et plus au sein de quatre formations, a-t-il souligné. J’ai toujours pensé qu’il avait sa place à Cooperstown. Rusty n’était pas seulement un excellent frappeur. Avec les Expos, c’était aussi un excellent voltigeur. On parle souvent de la puissance du bras de Vladimir Guerrero et d’Ellis Valentine, mais Rusty effectuait lui aussi des relais du tonnerre en provenance du champ droit sur la pelouse du au parc Jarry.»

À l’émission Le Banquier

Raymond se souvient d’une remarque faite par son ami Rusty lorsque les deux hommes avaient assisté aux funérailles de Gary Carter en février 2012.

«Il m’avait lancé, en me regardant dans les yeux :«Frenchie, on est encore du bon bord du gazon!». J’adorais cet homme.»

La dernière fois que Raymond et Staub se sont croisés, c’était lors de l’enregistrement de l’émission Le Banquier à TVA, en octobre 2015.

«Il était mal en point. Il souffrait déjà beaucoup. Il avait de la difficulté à monter les marches. Il peut reposer en paix maintenant et j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.»